В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Ухте Республики Коми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пожар возник в электрощитовой на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Набережная Нефтяников с переходом огня на электрощитовые еще трех этажей. Предварительно пострадали шесть человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства пожара и состояние пострадавших уточняются.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в 16.50 мск открытое горение было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. Всего из здания эвакуировали 30 человек. К тушению пожара привлекались 35 человек и восемь единиц техники.
"Пострадали шесть человек, из них два человека скончались, троих в тяжелом состоянии госпитализировали, одному помощь оказана амбулаторно", - добавил представитель ведомства.