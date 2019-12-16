В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека

"Пожар возник в электрощитовой на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Набережная Нефтяников с переходом огня на электрощитовые еще трех этажей. Предварительно пострадали шесть человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.