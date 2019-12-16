В удмуртском селе открылся отремонтированный Дом культуры

"Завершился капитальный ремонт Большекиварского дома культуры. В обновленном Доме культуры будут проходить праздничные мероприятия и занятия творческих коллективов, а также это место станет новым домом для Большекиварской сельской библиотеки", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В его пресс-службе добавили, что кроме того, в рамках республиканского проекта "Большой ремонт", инициатором которого выступил Бречалов, в клубе заменили окна на сумму почти 500 тысяч рублей.