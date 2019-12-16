В удмуртском селе открылся отремонтированный Дом культуры

УФА, 16 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов написал в социальных сетях об открытии обновленного сельского Дома культуры после ремонта на сумму 4 миллиона рублей в рамках реализации национального проекта "Культура".
"Завершился капитальный ремонт Большекиварского дома культуры. В обновленном Доме культуры будут проходить праздничные мероприятия и занятия творческих коллективов, а также это место станет новым домом для Большекиварской сельской библиотеки", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его данным, жители деревни Большая Кивара Воткинского района, участники самодеятельных коллективов не раз обращались на сельских встречах, в социальных сетях с просьбой оказать помощь в ремонте дома культуры. Ремонт в Доме культуры проводился в рамках национального проекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
"Работы выполнены на общую сумму более 4 миллионов рублей. Проведен ремонт кровли, полов, потолков, произведена замена электрооборудования, заменены наружные и внутренние двери, отремонтировано крыльцо, выполнены внутренние отделочные работы и самое главное отремонтирован фасад здания", - сообщает глава Удмуртии.
В его пресс-службе добавили, что кроме того, в рамках республиканского проекта "Большой ремонт", инициатором которого выступил Бречалов, в клубе заменили окна на сумму почти 500 тысяч рублей.