Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-12-16T17:40+0300
https://ria.ru/20191216/1562455506.html
КПО "Восток" могут открыть в Подмосковье 20 декабря
https://cdn22.img.ria.ru/images/156228/71/1562287190_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_73efb813486c8a50991653a47742bc06.jpg
РИА Новости

КПО "Восток" могут открыть в Подмосковье 20 декабря

17:40 16.12.2019
81
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
Разгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Комплекс по переработке отходов "Восток" в городском округе Егорьевск Московской области власти региона планируют открыть 20 декабря 2019 года, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

"КПО "Восток" в городском округе Егорьевск могут открыть 20 декабря", - сказал Хромушин.

В свою очередь член совета директоров группы компаний "Эколайн" Евгений Михайлов отметил, что общий объем инвестиций составил порядка четырех миллионов рублей.
"Это будет хорошо оснащённый комплекс, инвестиции в оборудование составили около 300 миллионов рублей. На объекте будет создано около 600 работах мест", - сказал Михайлов.
Работник поправляет мусор на конвейере завода по переработке отходов
21 ноября, 20:20Новости Подмосковья
Более 500 рабочих мест откроют на новом КПО под Коломной
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская областьЭкономика
Рекомендуем
Полигон твердых бытовых отходов
Порядка 730 незаконных свалок рекультивировано в Подмосковье
Контейнеры для мусора
Первый пункт сортировки мусора "Мегабак" появился в Подмосковье
Проведение работ
Калужская область планирует отремонтировать 109 мостов к 2025 году
Разгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Уфа
Победителей Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior назвали в Уфе
Всероссийская перепись населения. Архивное фото
Около трех тысяч переписчиков и контролеров проведут перепись калужан
Награждение победителей Всероссийского конкурса Лига вожатых
В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса "Лига вожатых"
Новогодний стол
Росстат подсчитал, что в Мордовии самая дешевая "сельдь под шубой"
На территории Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Раубичи
В Белоруссии увеличен срок пребывания иностранцев без регистрации
Наборы питания в купе нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
Холдинг РЖД запустил сервис по доставке еды к поезду
Смеситель на кухне
"Леноблводоканал" взял на обслуживание 12 из 17 районов региона
Пассажиры в автобусе
Запуск МЦД разгрузил пассажиропоток на автобусах в Долгопрудном
Пуско-наладочные работы в новой газовой котельной
Эксперты: цифровизация в теплоснабжении поможет уменьшить число аварий
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Три кадровые практики Ленобласти отмечены Министерством труда
Снос ветхого жилого дома
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
17:54Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже
17:52Заседание суда по делу Кочаряна перенесли на 18 декабря
Лента новостейМолния