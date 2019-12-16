КПО "Восток" могут открыть в Подмосковье 20 декабря

В свою очередь член совета директоров группы компаний "Эколайн" Евгений Михайлов отметил, что общий объем инвестиций составил порядка четырех миллионов рублей.

"Это будет хорошо оснащённый комплекс, инвестиции в оборудование составили около 300 миллионов рублей. На объекте будет создано около 600 работах мест", - сказал Михайлов.