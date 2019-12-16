КПО "Восток" могут открыть в Подмосковье 20 декабря

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Комплекс по переработке отходов "Восток" в городском округе Егорьевск Московской области власти региона планируют открыть 20 декабря 2019 года, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
"КПО "Восток" в городском округе Егорьевск могут открыть 20 декабря", - сказал Хромушин.
В свою очередь член совета директоров группы компаний "Эколайн" Евгений Михайлов отметил, что общий объем инвестиций составил порядка четырех миллионов рублей.
"Это будет хорошо оснащённый комплекс, инвестиции в оборудование составили около 300 миллионов рублей. На объекте будет создано около 600 работах мест", - сказал Михайлов.