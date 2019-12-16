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2019-12-16T17:39+0300
https://ria.ru/20191216/1562455447.html
В Калмыкии задержали двух подозреваемых, сломавших звезду Победы
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РИА Новости

В Калмыкии задержали двух подозреваемых, сломавших звезду Победы

17:39 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские задержали двух подозреваемых в том, что они повредили металлическую конструкцию в парке Победы в Элисте, ведется проверка, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Калмыкии Андрей Басхаев.
"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные повредили металлическую конструкцию в парке Победы в Элисте… Задержаны двое подозреваемых, устанавливается их причастность к совершению данных противоправных деяний", - сказал он, уточнив, что по данному факту ведется проверка.
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Друзья, сегодня ночью в Элисте произошёл акт вандализма – в парке Победы инсталляцию в виде звезды Победы вырвали и сломали. ​ᅠ Инсталляцию установили неделю назад, в парке полным ходом идут работы по благоустройству, чтобы успеть завершить объект в срок. Неужели противникам Димы Трапезникова и, соответственно, моим, пришло такое в голову, чтобы навредить нам? Так вот, я хочу сказать, что те, кто это сделал, карму себе однозначно испортили, тем более в преддверии калмыцкого нового года Зул. Как у вас могла подняться рука на символ святой Победы? ​ᅠ Но ничего, мы только сильнее становимся. И ещё целеустремлённее в желании сделать лучше каждый уголок в Калмыкии. ​ᅠ #ЭтоНашГород #ПравдаЗаНами #Элиста #Калмыкия

Публикация от Бату Хасиков (@batukhasikov)

Как сообщил в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков, речь идет о повреждении инсталляции в виде звезды Победы в парке Победы в ночь на 16 декабря, которую "вырвали и сломали". Данную инсталляцию, по информации Хасикова, установили всего неделю назад, в парке ведутся работы по благоустройству.
"Хочу сказать, что те, кто это сделал, карму себе однозначно испортили, тем более в преддверии калмыцкого нового года Зул. Как у вас могла подняться рука на символ святой Победы? Но ничего, мы только сильнее становимся. И еще целеустремленнее в желании сделать лучше каждый уголок в Калмыкии", - отметил он.
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Бату ХасиковМВД РФКалмыкияЭлистаПроисшествия
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