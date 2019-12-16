В Калмыкии задержали двух подозреваемых, сломавших звезду Победы

"Хочу сказать, что те, кто это сделал, карму себе однозначно испортили, тем более в преддверии калмыцкого нового года Зул. Как у вас могла подняться рука на символ святой Победы? Но ничего, мы только сильнее становимся. И еще целеустремленнее в желании сделать лучше каждый уголок в Калмыкии", - отметил он.