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Калужская область
Калужская область
2019-12-16T17:38+0300
https://ria.ru/20191216/1562455364.html
Около трех тысяч переписчиков и контролеров проведут перепись калужан
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РИА Новости

Около трех тысяч переписчиков и контролеров проведут перепись калужан

17:35 16.12.2019 (обновлено: 17:38 16.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения. Архивное фото
Всероссийская перепись населения. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 16 дек – РИА Новости. Более 2,8 тысячи переписчиков и контролеров проведут Всероссийскую перепись населения в Калужской области в 2020 году, в рамках подготовки к переписи в регионе актуализированы адреса всех жителей, списки будут оцифрованы, сообщило правительство региона.
В понедельник состоялось очередное заседание региональной комиссии по проведению на территории области Всероссийской переписи населения 2020 года.
"В текущем году Калугастатом проведена актуализация списков адресов на основе административных данных. В настоящее время начинается их цифровая обработка. Внедрение информационных технологий на этапе сбора сведений о населении позволит максимально сократить время обработки первичной переписной информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть жителей региона смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале "Госуслуги". Одновременно перепись пройдет в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома, опросят жителей. Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков.
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"Для проведения переписи на территории Калужской области предстоит привлечь более 2,8 тысячи переписчиков и контролеров", - информируют власти.
Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. По данным правительства региона, за прошедшие годы в стране произошло около 40 миллионов демографических событий - рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства. "Из них около 900 тысяч – в Калужской области. Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества", - говорится в сообщении.
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