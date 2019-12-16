Около трех тысяч переписчиков и контролеров проведут перепись калужан

КАЛУГА, 16 дек – РИА Новости. Более 2,8 тысячи переписчиков и контролеров проведут Более 2,8 тысячи переписчиков и контролеров проведут Всероссийскую перепись населения в Калужской области в 2020 году, в рамках подготовки к переписи в регионе актуализированы адреса всех жителей, списки будут оцифрованы, сообщило правительство региона.

В понедельник состоялось очередное заседание региональной комиссии по проведению на территории области Всероссийской переписи населения 2020 года.

"В текущем году Калугастатом проведена актуализация списков адресов на основе административных данных. В настоящее время начинается их цифровая обработка. Внедрение информационных технологий на этапе сбора сведений о населении позволит максимально сократить время обработки первичной переписной информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть жителей региона смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале "Госуслуги". Одновременно перепись пройдет в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома, опросят жителей. Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков.

"Для проведения переписи на территории Калужской области предстоит привлечь более 2,8 тысячи переписчиков и контролеров", - информируют власти.