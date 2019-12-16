Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

"Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего", — написал политик в описании к видео, которое он разместил в своем ютуб-канале

По его словам, украинцы совершили роковую ошибку, доверившись антироссийской пропаганде режима, захватившего власть в стране в 2014 году.

"Смотрю я на это видео, восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я еще не видел. С птичьего полета Крымский мост в ночном тумане. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком", — пишет Журавко.

Политик отметил, что в Крым могли бы ходить украинские поезда, регион могла бы питать вода из Днепра, а Россия и Украина могли бы построить мост через Керченский пролив вместе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 96% избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.