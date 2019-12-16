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Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
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РИА Новости

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

17:34 16.12.2019 (обновлено: 18:04 16.12.2019)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
"Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего", — написал политик в описании к видео, которое он разместил в своем ютуб-канале.
По его словам, украинцы совершили роковую ошибку, доверившись антироссийской пропаганде режима, захватившего власть в стране в 2014 году.
"Смотрю я на это видео, восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я еще не видел. С птичьего полета Крымский мост в ночном тумане. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком", — пишет Журавко.
Политик отметил, что в Крым могли бы ходить украинские поезда, регион могла бы питать вода из Днепра, а Россия и Украина могли бы построить мост через Керченский пролив вместе.
Ночная подсветка Крымского Моста
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 96% избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Мост из Краснодарского края в Крым— самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запустили 16 мая прошлого года. Открытие железнодорожного сообщения запланировано на декабрь 2019 года.
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Алексей ЖуравкоКрымский мостВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаОбщество
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