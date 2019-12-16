Капитана столкнувшегося с катером в Будапеште судна переведут в тюрьму

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Суд в Будапеште постановил взять под стражу украинского капитана круизного лайнера, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае, в результате крушения которого погибли более 20 человек, сообщает издание Daily News Hungary.
Ранее капитан судна Viking Sigyn, 64-летний житель Одессы, находился под домашним арестом. Прокуратура Венгрии 28 ноября предъявила ему обвинения в должностном проступке и неоказании помощи.
Как сообщает агентство MTI, решение о переводе обвиняемого в тюрьму было принято "ввиду возможного бегства среди других причин".
Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении. Семь человек были спасены сразу после крушения, остальные погибли.
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