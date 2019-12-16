В Алтайском крае объем инвестиций достиг 120 миллиардов рублей

"Если мы проанализируем три прошедших года, то можно увидеть следующую динамику: в 2017 году показатель инвестиционных объектов в регионе в денежном эквиваленте был около 87 миллиардов рублей, в 2018 году - 110 миллиардов рублей, сейчас ожидаемые показатели - 120 миллиардов рублей", - сказал Томенко.