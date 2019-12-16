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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-16T17:33+0300
https://ria.ru/20191216/1562455190.html
В Алтайском крае объем инвестиций достиг 120 миллиардов рублей
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РИА Новости

В Алтайском крае объем инвестиций достиг 120 миллиардов рублей

17:33 16.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
БАРНАУЛ, 16 дек - РИА Новости. Объем инвестиций, привлеченных в экономику и социальную сферу Алтайского края, ожидается в 2019 году на уровне 120 миллиардов рублей, об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Виктор Томенко.
"Если мы проанализируем три прошедших года, то можно увидеть следующую динамику: в 2017 году показатель инвестиционных объектов в регионе в денежном эквиваленте был около 87 миллиардов рублей, в 2018 году - 110 миллиардов рублей, сейчас ожидаемые показатели - 120 миллиардов рублей", - сказал Томенко.
По его словам, наиболее яркие проекты, реализованные в текущем году: деревообрабатывающий комбинат в Павловском районе, в который компания "Алтайлес" инвестировала более шести миллиардов рублей; современный производственный комплекс "Эвалар" по выпуску лекарственных средств в Бийске, сумма проекта составила пять миллиардов рублей; приобретение компанией "Черкизово" активов предприятия "Алтайский бройлер", в приобретение оборудования уже вложено порядка 250 миллионов рублей.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоАлтайский крайЭкономика
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