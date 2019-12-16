В Алтайском крае объем инвестиций достиг 120 миллиардов рублей

БАРНАУЛ, 16 дек - РИА Новости. Объем инвестиций, привлеченных в экономику и социальную сферу Алтайского края, ожидается в 2019 году на уровне 120 миллиардов рублей, об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Виктор Томенко.
"Если мы проанализируем три прошедших года, то можно увидеть следующую динамику: в 2017 году показатель инвестиционных объектов в регионе в денежном эквиваленте был около 87 миллиардов рублей, в 2018 году - 110 миллиардов рублей, сейчас ожидаемые показатели - 120 миллиардов рублей", - сказал Томенко.
По его словам, наиболее яркие проекты, реализованные в текущем году: деревообрабатывающий комбинат в Павловском районе, в который компания "Алтайлес" инвестировала более шести миллиардов рублей; современный производственный комплекс "Эвалар" по выпуску лекарственных средств в Бийске, сумма проекта составила пять миллиардов рублей; приобретение компанией "Черкизово" активов предприятия "Алтайский бройлер", в приобретение оборудования уже вложено порядка 250 миллионов рублей.