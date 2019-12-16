Холдинг РЖД запустил сервис по доставке еды к поезду

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Холдинг РЖД запустил сервис по доставке к поезду еды из ресторанов и кафе, сообщила компания.

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") запустило сервис по доставке к поезду еды из ресторанов и кафе. Уже сейчас пассажиры могут заказать к своему вагону пиццу, а скоро им станут доступны и другие блюда из различных сетей питания, существующих в России. Доставку блюд к поездам будут осуществлять собственные курьеры кафе и ресторанов, подключённых к сервису", - говорится в сообщении.

Оформить доставку еды к поезду можно при покупке билета на официальном сайте РЖД, а также в личном кабинете в дополнение к ранее купленному проездному документу. Чтобы сделать заказ, пассажирам необходимо перед оплатой билетов выбрать "доставку еды к поезду" из предлагаемых дополнительных услуг. При заказе услуги к ранее оформленному проездному документу пассажирам необходимо авторизоваться на сайте "РЖД Пассажирам", либо ввести данные билета в разделе "Оформление услуг к билетам", после чего также выбрать "Доставку еды" из предлагаемого перечня дополнительных услуг.

В настоящий момент сделать заказ на доставку пассажиры могут не позднее, чем за 48 часов до начала поездки. "Услуга доставки питания сейчас работает в тестовом режиме и доступна для пассажиров поездов, которые отправляются или проходят через Курский вокзал Москвы, а также для пассажиров, которые отправляются с Ленинградского вокзала Москвы. Доставку еды будут осуществлять курьеры предприятий общественного питания, подключённых к сервису", - отмечается в сообщении.

До конца 2019 года услуга доставки еды к вагонам поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" будет доступна для пассажиров поездов, отправляющихся с Белорусского, Казанского, Павелецкого, Ярославского, Рижского, Киевского вокзалов столицы, а также Московского и Ладожского вокзалов города Санкт-Петербург. Кроме того, заказать еду можно будет и при отправлении с Московского вокзала Нижнего Новгорода.