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Новости Подмосковья
2019-12-16T17:32+0300
https://ria.ru/20191216/1562455016.html
Порядка 730 незаконных свалок рекультивировано в Подмосковье
https://cdn23.img.ria.ru/images/155679/39/1556793953_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_04c4c3e0ada2b50c07537a9913df6f58.jpg
РИА Новости

Порядка 730 незаконных свалок рекультивировано в Подмосковье

17:32 16.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Порядка 730 незаконных мусорных полигонов рекультивировано на территории Московской области с начала 2019 года, сообщил на пресс-конференции в МИА Россия в понедельник член совета директоров группы компаний регионального оператора по вывозу мусора "Эколайн" Евгений Михайлов.

"Наша главная задача - полностью вывести мусор из серой зоны. За текущий год мы рекультивировали около 730 незаконных свалок на территории нашего кластера", - сказал Михайлов.

Он добавил, что несмотря на положительные моменты, в регионе существует серьезная проблема с дебиторской задолженностью, которая составляет 500 миллионов рублей.
"Из положительных моментов также стоит отметить, что в этом году мы закупили 90 единиц техники, еще 120 закупим в 2020 году",- добавил Михайлов.
Полигон твердых бытовых отходов
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