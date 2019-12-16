Порядка 730 незаконных свалок рекультивировано в Подмосковье

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Порядка 730 незаконных мусорных полигонов рекультивировано на территории Московской области с начала 2019 года, сообщил на пресс-конференции в МИА Россия в понедельник член совета директоров группы компаний регионального оператора по вывозу мусора "Эколайн" Евгений Михайлов.
"Наша главная задача - полностью вывести мусор из серой зоны. За текущий год мы рекультивировали около 730 незаконных свалок на территории нашего кластера", - сказал Михайлов.
Он добавил, что несмотря на положительные моменты, в регионе существует серьезная проблема с дебиторской задолженностью, которая составляет 500 миллионов рублей.
"Из положительных моментов также стоит отметить, что в этом году мы закупили 90 единиц техники, еще 120 закупим в 2020 году",- добавил Михайлов.
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