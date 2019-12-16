Порядка 730 незаконных свалок рекультивировано в Подмосковье

"Наша главная задача - полностью вывести мусор из серой зоны. За текущий год мы рекультивировали около 730 незаконных свалок на территории нашего кластера", - сказал Михайлов.

Он добавил, что несмотря на положительные моменты, в регионе существует серьезная проблема с дебиторской задолженностью, которая составляет 500 миллионов рублей.

"Из положительных моментов также стоит отметить, что в этом году мы закупили 90 единиц техники, еще 120 закупим в 2020 году",- добавил Михайлов.