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В Ростове вынесли приговор уроженцу КЧР за участие в деятельности ИГ*
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РИА Новости

В Ростове вынесли приговор уроженцу КЧР за участие в деятельности ИГ*

17:32 16.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии уроженца Карачаево-Черкессии Айвара Сеитова за участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщил журналистам представитель суда.
Ему вменялось, в частности, хранение и перевозка оружия, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, покушение на участие в деятельности террористической организации, а также несообщение о преступлении.
"Установлено, что с 6 апреля 2015 года по 4 мая 2018 года подсудимый на территории Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края принимал участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"*, - сказал представитель суда.
Он отметил, что через интернет-приложения Сеитов общался с двумя участниками ИГ*, с которыми договорился, что получит от них деньги и прибудет в Сирию для вступления в ряды террористической организации. По данным следствия, он дважды получал от одного из них сообщения с номерами телефона и банковской карты для сбора денег на нужды ИГ*, которые распространять не стал, но и в правоохранительные органы не сообщил.
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Также c апреля 2015 года по май 2018 года Сеитов получал от них через интернет и копировал в телефон различные материалы с информацией о характеристиках оружия, взрывных устройств и отравляющих веществ, обучался правилам обращения с ними, боевой и тактической подготовке, отметили в суде. В августе 2015 года, по данным следствия, Сеитов купил билет на авиарейс в Стамбул, на который опоздал, и потом решил продолжить подготовку к участию в деятельности ИГ*.
Так, получив сведения о тайнике с оружием и боеприпасами Сеитов 4 мая 2018 года приехал к указанному месту, взял из него автомат, патроны, гранату и запал, после чего был задержан. "В соответствии с приговором суда Сеитов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

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Исламское государствоРостов-на-ДонуПроисшествия
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