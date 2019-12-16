В Ростове вынесли приговор уроженцу КЧР за участие в деятельности ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии уроженца Карачаево-Черкессии Айвара Сеитова за участие в деятельности международной террористической организации Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии уроженца Карачаево-Черкессии Айвара Сеитова за участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" *, сообщил журналистам представитель суда.

Ему вменялось, в частности, хранение и перевозка оружия, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, покушение на участие в деятельности террористической организации, а также несообщение о преступлении.

"Установлено, что с 6 апреля 2015 года по 4 мая 2018 года подсудимый на территории Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края принимал участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"*, - сказал представитель суда.

Он отметил, что через интернет-приложения Сеитов общался с двумя участниками ИГ*, с которыми договорился, что получит от них деньги и прибудет в Сирию для вступления в ряды террористической организации. По данным следствия, он дважды получал от одного из них сообщения с номерами телефона и банковской карты для сбора денег на нужды ИГ*, которые распространять не стал, но и в правоохранительные органы не сообщил.

Также c апреля 2015 года по май 2018 года Сеитов получал от них через интернет и копировал в телефон различные материалы с информацией о характеристиках оружия, взрывных устройств и отравляющих веществ, обучался правилам обращения с ними, боевой и тактической подготовке, отметили в суде. В августе 2015 года, по данным следствия, Сеитов купил билет на авиарейс в Стамбул, на который опоздал, и потом решил продолжить подготовку к участию в деятельности ИГ*.