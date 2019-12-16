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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-16T17:27+0300
https://ria.ru/20191216/1562454775.html
Росстат подсчитал, что в Мордовии самая дешевая "сельдь под шубой"
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РИА Новости

Росстат подсчитал, что в Мордовии самая дешевая "сельдь под шубой"

17:27 16.12.2019
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© Depositphotos / Satura_Новогодний стол
Новогодний стол
© Depositphotos / Satura_
Новогодний стол. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Популярное новогоднее блюдо "сельдь под шубой" дешевле всего приготовить в Мордовии, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на данные Росстата.
Служба статистики опубликовала данные о том, сколько потратят хозяйки из разных регионов страны, чтобы купить необходимые составляющие новогоднего салата "селедка под шубой".
"Мордовия расположилась на первом месте в рейтинге российских регионов, в которых дешевле всего приготовить популярное новогоднее блюдо. Здесь приготовление салата обойдется всего в 127,65 рубля. Кстати, республика ежегодно входит в число лидеров рейтинга по доступности продуктов питания к большим праздникам", - говорится в сообщении.
На втором месте Пензенская область (130,08 рубля), замыкает тройку Омская область (130,37 рубля). Самые дорогие ингредиенты в Чукотском автономном округе - там "селедка под шубой" стоит уже 452,82 рубля. В среднем по России стоимость продуктов для новогоднего блюда составила 157,61 рублей. Отмечается, что набор подорожал по сравнению с ноябрем 2018 года на 2,32%. Заметно подешевели овощи для салата, а вот рыба, яйца и майонез прибавили в цене.
При расчете стоимости был взят следующий рецепт: сельдь соленая – 0,35 килограмма, яйца куриные – две штуки, майонез – 0,3 килограмма, картофель – 0,4 килограмма, лук репчатый – 0,1 килограмма, морковь – 0,2 килограмма, свекла столовая - 0,3 килограмма.
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