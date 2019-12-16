Росстат подсчитал, что в Мордовии самая дешевая "сельдь под шубой"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Популярное новогоднее блюдо "сельдь под шубой" дешевле всего приготовить в Популярное новогоднее блюдо "сельдь под шубой" дешевле всего приготовить в Мордовии , сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на данные Росстата

Служба статистики опубликовала данные о том, сколько потратят хозяйки из разных регионов страны, чтобы купить необходимые составляющие новогоднего салата "селедка под шубой".

"Мордовия расположилась на первом месте в рейтинге российских регионов, в которых дешевле всего приготовить популярное новогоднее блюдо. Здесь приготовление салата обойдется всего в 127,65 рубля. Кстати, республика ежегодно входит в число лидеров рейтинга по доступности продуктов питания к большим праздникам", - говорится в сообщении.

На втором месте Пензенская область (130,08 рубля), замыкает тройку Омская область (130,37 рубля). Самые дорогие ингредиенты в Чукотском автономном округе - там "селедка под шубой" стоит уже 452,82 рубля. В среднем по России стоимость продуктов для новогоднего блюда составила 157,61 рублей. Отмечается, что набор подорожал по сравнению с ноябрем 2018 года на 2,32%. Заметно подешевели овощи для салата, а вот рыба, яйца и майонез прибавили в цене.