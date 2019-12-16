В Крыму оценили доклад Хельсинской комиссии о "притеснении" верующих

"Традиционные конфессии, думаю, будут очень удивлены, когда узнают, что их здесь ущемляют власти. Особенно нелепо, когда эта информация поставляется из-за рубежа. Сегодня в американском истеблишменте Россия - это объект, нападая на который, можно выстроить политическую карьеру, и объективные данные на этом пути - не актуальны, приветствуется лишь откровенная пропаганда да "слезовыжимательные" истории", - сказал Бальбек РИА Новости.

"Все эти господа из Конгресса не задумываются о другом - кто потом будет верить словам этих "защитников угнетенных"? Американские политики в погоне за личным пиаром откровенно игнорируют объективные факты о свободе вероисповедания в Крыму. А из-за отсутствия моральных принципов готовы выдать откровенное вранье за якобы имеющиеся факты, потому что человек, который не увидел своими глазами или не отправил доверенное лицо для получения интересующей его информации, не может считаться объективным и уж тем более, не имеет морального права выносить какие-либо решения", - считает депутат от Крыма.