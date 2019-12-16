Стало известно, что было в средиземноморской диете 2 тысячи лет назад

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 дек – РИА Новости. Израильское управление древностей сообщило, что археологи при раскопках в южной части Ашкелона обнаружили предметы, свидетельствующие о популярности рыбного соуса и вина в меню жителей Средиземноморья две тысячи лет назад.

Руководитель раскопок профессор Тали Эриксон-Гини из управления древностей считает, что рыбный соус был основой средиземноморской кухни две тысячи лет назад.

"Задолго до соусов для пасты и пиццы древнеримская диета основывалась преимущественно на рыбном соусе. Исторические свидетельства отсылают нас к производству особого рыбного соуса, который использовался как основной компонент пищи в римский и византийский период у жителей Средиземноморья. В источниках упоминается, что сильный запах, сопровождающий приготовление этого блюда, требовал его удаленности от городских площадей, поэтому найденные нами производства располагались примерно в двух километрах от древнего Ашкелона", - отмечает ученый.

Соус гарум, по словам руководителя раскопок, готовили из рыбьей требухи. Сырье проходило ферментацию, для чего его оставляли под солнцем на несколько месяцев, а затем добавляли в блюдо пахучие приправы.

"Чаны, используемые для производства рыбного соуса (гарума) – редкая находка в восточном Средиземноморье – была недавно обнаружена управлением древностей Израиля в Ашкелоне. Раскопки, санкционированные муниципалитетом Ашкелона, проводимые перед закладкой спортивного парка, пролили свет на кулинарные предпочтения римской и византийской кухни 2000-летней давности", - говорится в сообщении израильского управления древностей.

Гарум был популярен не только у римлян, греков, карфагенян, но и у еврейских жителей этой местности. Существовала также кошерная разновидность этого блюда. Пристрастия римлян, по словам Тали Эриксон-Гини, распространялись по всему региону и затрагивали не только одежду, но и кулинарные предпочтения.

Древний Ашкелон, по выводам археологов, также славился своим виноделием. Здесь нашли остатки византийского монастыря, для которого производство вина было одним из источников дохода. Археологи обнаружили винодавильни и расположенную по соседству гончарную мастерскую, где изготавливали кувшины. Место было заброшено во время мусульманского завоевания, считают ученые. Затем оно было вновь заселено, причем для нового строительства использовали камни от предыдущих построек.