Крестный ход в центре Москвы пройдет в день памяти святителя Петра

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Праздничная Божественная литургия будет совершена 3 января 2020 года, в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского и Московского, в Высоко-Петровском мужском монастыре с участием игуменов московских монастырей и духовенства столицы, сообщает в понедельник сайт Московского патриархата.
"По окончании литургии состоится крестный ход с главной святыней Высоко-Петровского монастыря — ростовой иконой святителя Петра с частицей его святых мощей. Ежегодный маршрут Петровского крестного хода проходит вокруг исторической территории обители - по Петровскому бульвару, улице Петровке и Крапивенскому переулку", - говорится в сообщении.
Накануне, 2 января, в Сергиевском храме обители будет совершено всенощное бдение, за которым по традиции состоится всенародное акафистное пение святителю Петру.
"Петровский крестный ход вокруг обители в день преставления святителя Петра становится доброй городской традицией. Благодаря этому москвичи и гости города, принимающие участие в празднике, начинают новый год с молитвы первому прославленному московскому святому, чтобы затем провести завершающую неделю Рождественского поста в сугубой подготовке к встрече с новорожденным Богомладенцем Христом", — отметил наместник Высоко-Петровского монастыря игумен Петр (Еремеев).