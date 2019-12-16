Крестный ход в центре Москвы пройдет в день памяти святителя Петра

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Праздничная Божественная литургия будет совершена 3 января 2020 года, в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского и Московского, в Высоко-Петровском мужском монастыре с участием игуменов московских монастырей и духовенства столицы, сообщает в понедельник сайт Московского патриархата.

"По окончании литургии состоится крестный ход с главной святыней Высоко-Петровского монастыря — ростовой иконой святителя Петра с частицей его святых мощей. Ежегодный маршрут Петровского крестного хода проходит вокруг исторической территории обители - по Петровскому бульвару, улице Петровке и Крапивенскому переулку", - говорится в сообщении.

Накануне, 2 января, в Сергиевском храме обители будет совершено всенощное бдение, за которым по традиции состоится всенародное акафистное пение святителю Петру.