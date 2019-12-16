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Религия и мировоззрение
2019-12-16T17:24+0300
https://ria.ru/20191216/1562454494.html
Крестный ход в центре Москвы пройдет в день памяти святителя Петра
https://cdn22.img.ria.ru/images/148512/84/1485128444_0:0:2842:1599_1036x0_80_0_0_7f3e2a233afe46bac504e0042285e4ac.jpg
РИА Новости

Крестный ход в центре Москвы пройдет в день памяти святителя Петра

17:22 16.12.2019 (обновлено: 17:24 16.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКрестный ход памяти святителя Петра в Москве
Крестный ход памяти святителя Петра в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Праздничная Божественная литургия будет совершена 3 января 2020 года, в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского и Московского, в Высоко-Петровском мужском монастыре с участием игуменов московских монастырей и духовенства столицы, сообщает в понедельник сайт Московского патриархата.
"По окончании литургии состоится крестный ход с главной святыней Высоко-Петровского монастыря — ростовой иконой святителя Петра с частицей его святых мощей. Ежегодный маршрут Петровского крестного хода проходит вокруг исторической территории обители - по Петровскому бульвару, улице Петровке и Крапивенскому переулку", - говорится в сообщении.
Накануне, 2 января, в Сергиевском храме обители будет совершено всенощное бдение, за которым по традиции состоится всенародное акафистное пение святителю Петру.
Патриаршее служение в Успенском соборе Московского Кремля
3 января, 00:46Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл совершит литургию в день памяти святителя Петра
"Петровский крестный ход вокруг обители в день преставления святителя Петра становится доброй городской традицией. Благодаря этому москвичи и гости города, принимающие участие в празднике, начинают новый год с молитвы первому прославленному московскому святому, чтобы затем провести завершающую неделю Рождественского поста в сугубой подготовке к встрече с новорожденным Богомладенцем Христом", — отметил наместник Высоко-Петровского монастыря игумен Петр (Еремеев).
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Религия и мировоззрениеМоскварелигия
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