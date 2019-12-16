Путин и Меркель обсудили итоги "нормандского саммита"

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе германской стороны.

Как рассказали в Кремле, мировые лидеры позитивно оценили прошедший "нормандский саммит", на котором были согласованы "некоторые шаги" по реализации Минских соглашений.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили энергобезопасность Евросоюза. В частности, главы государств оценили перспективы транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток— 2"

Мировые лидеры также обсудили кризис в Ливии, отметив важность недопущения обострения ситуации и необходимость диалога. Так, президент подтвердил готовность России помогать Германии и ООН в урегулировании кризиса в африканском государстве.

"Нормандский саммит"

Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.

Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".