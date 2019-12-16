Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T17:36+0300
https://ria.ru/20191216/1562454066.html
Путин и Меркель обсудили итоги "нормандского саммита"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156200/71/1562007110_0:0:3062:1722_1036x0_80_0_0_7c25a76c3e2ae7cf0a6995cfa6b4fa69.jpg
РИА Новости

Путин и Меркель обсудили итоги "нормандского саммита"

17:12 16.12.2019 (обновлено: 17:36 16.12.2019)
4365
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран нормандской четверки в Берлине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе германской стороны.
Как рассказали в Кремле, мировые лидеры позитивно оценили прошедший "нормандский саммит", на котором были согласованы "некоторые шаги" по реализации Минских соглашений.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 17:40
Песков назвал главный итог "нормандской встречи" в Париже
Кроме того, Путин и Меркель обсудили энергобезопасность Евросоюза. В частности, главы государств оценили перспективы транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток— 2".
Мировые лидеры также обсудили кризис в Ливии, отметив важность недопущения обострения ситуации и необходимость диалога. Так, президент подтвердил готовность России помогать Германии и ООН в урегулировании кризиса в африканском государстве.

"Нормандский саммит"

Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.
Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
11 декабря, 09:31
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже, пишут СМИ
1811012
Обсудить 0
Северный поток — 2ЕвросоюзАнгела МеркельВладимир ПутинЛивияООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
В Кремле оценили разницу в подходах Порошенко и Зеленского
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в "нормандском формате"
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
Митинг у здания Верховной рады Украины
На Украине опубликовали законопроект о децентрализации
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
Opel вернулся на российский рынок
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
17:54Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже
17:52Заседание суда по делу Кочаряна перенесли на 18 декабря
Лента новостейМолния