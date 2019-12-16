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В Казани 97-летнего ветерана по ошибке лишили надбавки к пенсии
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РИА Новости

В Казани 97-летнего ветерана по ошибке лишили надбавки к пенсии

17:12 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевВыплата пенсии
Выплата пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
КАЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства лишения ветерана Великой Отечественной войны надбавки к пенсии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в городе Казани сотрудники социальных служб лишили надбавки к пенсии 97-летнего ветерана и инвалида Великой Отечественной Войны. По данному факту… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следственного управления, пенсионеру перестали начислять выплаты в связи с тем, что сотрудники управляющей компании ошибочно удалили его из списка проживающих в доме граждан, после чего работники социальных служб сочли его умершим. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ведомство подчеркивает, что нарушенные права ветерана будут восстановлены в кратчайшие сроки. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям социальных работников, допустивших нарушение прав пожилого человека. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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Республика ТатарстанСледственный комитет РФТатарстанРоссияКазаньПроисшествия
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