В Казани 97-летнего ветерана по ошибке лишили надбавки к пенсии

КАЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Следователи в Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства лишения ветерана Великой Отечественной войны надбавки к пенсии, сообщает региональное следственное управление СК РФ

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в городе Казани сотрудники социальных служб лишили надбавки к пенсии 97-летнего ветерана и инвалида Великой Отечественной Войны. По данному факту… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следственного управления, пенсионеру перестали начислять выплаты в связи с тем, что сотрудники управляющей компании ошибочно удалили его из списка проживающих в доме граждан, после чего работники социальных служб сочли его умершим. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.