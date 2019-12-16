Калужская область планирует отремонтировать 109 мостов к 2025 году

КАЛУГА, 16 дек – РИА Новости. Калужская область планирует привлечь федеральные средства для ремонта и реконструкции 109 мостовых сооружений в 2019-2024 годах, сообщило правительство региона.

Федеральная правительственная комиссия по транспорту утвердила программу ремонта и строительства мостов в регионах до 2035 года. Реализация программы предполагается через нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. Ориентировочный объем финансирования составит 362,5 миллиарда рублей. Рассмотреть и утвердить изменения в паспорт нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется уже до конца года.

Правительство Калужской области информирует, что на территории региона в состав автомобильных дорог региона входят 633 мостовых сооружения общей протяженностью 24,3 тысячи погонных метров.

"В настоящее время в Федеральное дорожное агентство направлен перечень мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения области, и предложения по их реконструкции и капитальному ремонту с 2019 года по 2024 год, который включает 109 мостовых сооружений", - говорится в сообщении.