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Калужская область
Калужская область
2019-12-16T17:06+0300
https://ria.ru/20191216/1562453837.html
Калужская область планирует отремонтировать 109 мостов к 2025 году
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РИА Новости

Калужская область планирует отремонтировать 109 мостов к 2025 году

17:06 16.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Проведение работ . Архивное фото
КАЛУГА, 16 дек – РИА Новости. Калужская область планирует привлечь федеральные средства для ремонта и реконструкции 109 мостовых сооружений в 2019-2024 годах, сообщило правительство региона.
Федеральная правительственная комиссия по транспорту утвердила программу ремонта и строительства мостов в регионах до 2035 года. Реализация программы предполагается через нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. Ориентировочный объем финансирования составит 362,5 миллиарда рублей. Рассмотреть и утвердить изменения в паспорт нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется уже до конца года.
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Правительство Калужской области информирует, что на территории региона в состав автомобильных дорог региона входят 633 мостовых сооружения общей протяженностью 24,3 тысячи погонных метров.
"В настоящее время в Федеральное дорожное агентство направлен перечень мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения области, и предложения по их реконструкции и капитальному ремонту с 2019 года по 2024 год, который включает 109 мостовых сооружений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2019 году уже завершены работы по капитальному ремонту мостов на ряде автомобильных дорог, включая участок М-3 "Украина" - Перемышль" в Бабынинском районе.
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