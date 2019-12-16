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ПНС Ливии потребовало от Египта отказаться от поддержки Хафтара
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РИА Новости

ПНС Ливии потребовало от Египта отказаться от поддержки Хафтара

17:01 16.12.2019
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
КАИР, 16 дек - РИА Новости. Правительство национального согласия Ливии (ПНС), заседающее в Триполи, потребовало от Египта отказаться от поддержки командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, об этом говорится в заявлении кабмина.
В воскресенье президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на проходящем в курортном Шарм эш-Шейхе международном молодежном форуме, затронул ситуацию в Ливии. В частности, он назвал Правительство национального согласия, заседающее в Триполи, "заложником вооруженных группировок и террористов". Также египетский лидер заявил о том, что "национальная безопасность Египта напрямую зависит от событий в Ливии", однако Каир, отметил он, не стал "напрямую вмешиваться в ливийские события, хотя и имеет для этого все возможности".
ПНС в заявлении, распространенном для СМИ, "выразило свое недоумение в отношении слов президента Египта о том, что оно стало заложником вооруженных группировок и террористов, и его намеку о возможности прямого вмешательства в события в Ливии".
"Мы надеемся, что братский Египет будет играть определяющую роль в установлении стабильности и гражданского мира в Ливии вместо того, чтобы поддерживать напавшие на Триполи незаконные вооруженные формирования, которыми командует военный преступник", - говорится в тексте заявления ПНС.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
12 декабря, 21:23
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Также правительство Файеза Сарраджа призвало Египет "пересмотреть свою позицию в отношении ливийского кризиса и начать играть позитивную роль".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить столицу.
Ранее Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Саррадж заявил, что информация о наступлении ЛНА в столице не соответствует действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между ЛНА и силами ПНС на ряде направлений в Триполи.
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Халифа ХафтарМуаммар КаддафиТриполиЛивияЕгипетВ мире
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