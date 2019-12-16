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2019-12-16T18:53+0300
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Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
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РИА Новости

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

17:00 16.12.2019 (обновлено: 18:53 16.12.2019)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЭкоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат" в Мадриде, Испания
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Накануне Тунберг опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она сидит в поезде на полу, возвращаясь с климатического саммита в Мадриде в Швецию. Тунберг пояснила, что ее поезд из Базеля отменили, поэтому ей пришлось ехать другими поездами без места.
Несмотря на то, что активистка подчеркнула, что не считает переполненные поезда проблемой, а, напротив, "переполненные поезда — это хороший знак, потому что это означает, что спрос на поездки в поезде высокий", публикация активистки вызвала споры в соцсетях. Разногласия среди пользователей усилились после твитов Deutsche Bahn, который упрекнул активистку, что она не поблагодарила сотрудников компании за обслуживание в первом классе.

"Дорогая Грета, спасибо, что поддерживаешь железнодорожников в борьбе против изменения климата. Мы рады, что ты воспользовалась в воскресенье нашим поездом ICE74. И он на 100% экологически чистый. Было бы еще лучше, если бы ты также рассказала, как компетентно и дружелюбно наш персонал обслуживал тебя на твоем месте в первом классе", — заявили в Deutsche Bahn.

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После этого пользователи соцсетей начали обвинять уже саму Тунберг в лицемерии, поскольку она, выложив фотографию, не пояснила, что в итоге место ей предоставили.
Позже компания выпустила пресс-релиз и пояснила, что Тунберг около двух часов ехала от Касселя до Гамбурга в первом классе и ее обслуживали наравне с остальными пассажирами.
"Между Касселем и Гамбургом Грету Тунберг на ее месте в первом классе — так же, как и многочисленных остальных пассажиров — дружелюбно и компетентно обслуживала команда DB. По нашим данным, там (в первом классе. — Прим. ред.) еще с Франкфурта сидели попутчики Греты Тунберг. Deutsche Bahn искренне благодарит за поддержку в борьбе с изменением климата", — добавили в компании.
Кроме того, немецкие железнодорожники также отметили, что будут работать над увеличением числа поездов, соединительных веток и пассажирских мест.
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Обсудить 11
Грета ТунбергDeutsche BahnВ мире
Популярные комментарии
На самом деле таким вниманием доведут её до суицида. А ведь она с высоты своих прожитых лет просто хочет чистоты в природе, не понимая конечно многого. Но зато многие у анс понимают что твое Шиес и ни слова по СМИ или путину про это не скажут. Моя хата с краю, девиз россиян.
16 декабря, 17:19
КМКостя Магомедов
4201034
кто-нить объяснит мне- нафига ей столько экологически чистых "зеленых" чемоданов???
16 декабря, 17:32
SCSlava Cypo
980000
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