Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат" в Мадриде, Испания

БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. В немецкой железнодорожной компании В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.

Накануне Тунберг опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она сидит в поезде на полу, возвращаясь с климатического саммита в Мадриде в Швецию. Тунберг пояснила, что ее поезд из Базеля отменили, поэтому ей пришлось ехать другими поездами без места.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 декабря 2019 г.

Несмотря на то, что активистка подчеркнула, что не считает переполненные поезда проблемой, а, напротив, "переполненные поезда — это хороший знак, потому что это означает, что спрос на поездки в поезде высокий", публикация активистки вызвала споры в соцсетях. Разногласия среди пользователей усилились после твитов Deutsche Bahn, который упрекнул активистку, что она не поблагодарила сотрудников компании за обслуживание в первом классе.

"Дорогая Грета, спасибо, что поддерживаешь железнодорожников в борьбе против изменения климата. Мы рады, что ты воспользовалась в воскресенье нашим поездом ICE74. И он на 100% экологически чистый. Было бы еще лучше, если бы ты также рассказала, как компетентно и дружелюбно наш персонал обслуживал тебя на твоем месте в первом классе", — заявили в Deutsche Bahn.

После этого пользователи соцсетей начали обвинять уже саму Тунберг в лицемерии, поскольку она, выложив фотографию, не пояснила, что в итоге место ей предоставили.

Позже компания выпустила пресс-релиз и пояснила, что Тунберг около двух часов ехала от Касселя до Гамбурга в первом классе и ее обслуживали наравне с остальными пассажирами.

"Между Касселем и Гамбургом Грету Тунберг на ее месте в первом классе — так же, как и многочисленных остальных пассажиров — дружелюбно и компетентно обслуживала команда DB. По нашим данным, там (в первом классе. — Прим. ред.) еще с Франкфурта сидели попутчики Греты Тунберг. Deutsche Bahn искренне благодарит за поддержку в борьбе с изменением климата", — добавили в компании.