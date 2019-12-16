В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. На полуострове Крым представили экскурсионную программу "Императорский маршрут", которая включает посещение дворцов и других памятников, связанных с династией Романовых.
Важность этой программы в том, что она создает основу для исторического мировосприятия. "Императорский маршрут" — один из самых больших федеральных проектов, который не случайно назван брендовым, так как отработан с филигранной точностью. Крым в 2018 году стал частью этого турмаршрута, который пролегает через всю Россию. На наш взгляд, это очень важная часть. Здесь много всего связано с отдыхом, оздоровлением царской семьи. Все самые популярные крымские культурно-исторические достопримечательности: дворцы, парки, усадьбы и дачи построены семьей Романовых и их приближенными. Это культурный код Крыма", — рассказал РИА Новости министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
Теперь жители и гости полуострова благодаря насыщенному туру могут больше узнать о достопримечательностях, которые имели отношение в роду Романовых.
"Императорский маршрут" начинается с автобусно-пешеходной экскурсии по Симферополю. В нее входит осмотр памятника Екатерине II, церкви Святых Елены и Константина, кафедрального собора Святого Александра Невского и других мест.
© Фото : Александр АндреевКрым. Массандровский дворец
© Фото : Александр Андреев
Крым. Массандровский дворец
Затем туристы перемещаются в Алушту по дороге, построенной по указу Александра I. После чего переезжают в курортную столицу республики — Ялту, где можно оценить императорские охотничьи угодья, имения "Дюльбер", "Харакс" и другие.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРеставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
Реставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
Далее в программу тура входит посещение "Императорских дворцов Тавриды", древних церквей и монастырей, Ханского дворца в Бахчисарае и многое другое.
Совершить такое путешествие могут как взрослые, так и дети.
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