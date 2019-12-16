Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-16T18:34+0300
https://ria.ru/20191216/1562453513.html
В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156115/39/1561153957_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_336b31e8465cab70d3a5190be4bf0462.jpg
РИА Новости

В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"

18:34 16.12.2019
41
© РИА Новости / Алексей МальгавкоДевушка на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Девушка на территории санаторно-курортного комплекса Мрия Резорт&СПА в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. На полуострове Крым представили экскурсионную программу "Императорский маршрут", которая включает посещение дворцов и других памятников, связанных с династией Романовых.

Важность этой программы в том, что она создает основу для исторического мировосприятия. "Императорский маршрут" — один из самых больших федеральных проектов, который не случайно назван брендовым, так как отработан с филигранной точностью. Крым в 2018 году стал частью этого турмаршрута, который пролегает через всю Россию. На наш взгляд, это очень важная часть. Здесь много всего связано с отдыхом, оздоровлением царской семьи. Все самые популярные крымские культурно-исторические достопримечательности: дворцы, парки, усадьбы и дачи построены семьей Романовых и их приближенными. Это культурный код Крыма", — рассказал РИА Новости министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Теперь жители и гости полуострова благодаря насыщенному туру могут больше узнать о достопримечательностях, которые имели отношение в роду Романовых.
"Императорский маршрут" начинается с автобусно-пешеходной экскурсии по Симферополю. В нее входит осмотр памятника Екатерине II, церкви Святых Елены и Константина, кафедрального собора Святого Александра Невского и других мест.
© Фото : Александр АндреевКрым. Массандровский дворец
Крым. Массандровский дворец
© Фото : Александр Андреев
Крым. Массандровский дворец
Затем туристы перемещаются в Алушту по дороге, построенной по указу Александра I. После чего переезжают в курортную столицу республики — Ялту, где можно оценить императорские охотничьи угодья, имения "Дюльбер", "Харакс" и другие.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРеставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
Реставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Реставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
Далее в программу тура входит посещение "Императорских дворцов Тавриды", древних церквей и монастырей, Ханского дворца в Бахчисарае и многое другое.
Совершить такое путешествие могут как взрослые, так и дети.
Новый год в Ялте
5 декабря, 17:46Туризм
Ялту планируют сделать центром событийного туризма Крыма
100000
ТуризмТуризмтуристыАлександр IВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмЕкатерина IIСимферопольКрымРоссия
Рекомендуем
Британская модель Тамара Экклстоун позирует на европейской премьеру фильма Замороженные 2
Из частного дома в Лондоне украли украшения на 50 миллионов фунтов
Парусное дефиле барка Крузенштерн на Балтийском море
Барк "Крузенштерн" попал в восьмибалльный шторм
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым
В Крыму оценили доклад Хельсинской комиссии о "притеснении" верующих
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
Новейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов
В России начались испытания третьего тральщика из стеклопластика
Стенд РЖД на выставке
Сотрудникам РЖД разрешили взять выходной 31 декабря
Марина Порошенко. Архивное фото
Супруга Порошенко обвинила офис Зеленского в давлении из-за фамилии
КАМАЗ-54907 CONTINENT
КамАЗ показал тягач будущего
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
На вооружение ЛНР поступила разработанная в Донецке станция РЭБ
Сотрудник полиции
В Калмыкии задержали двух подозреваемых, сломавших звезду Победы
На территории Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Раубичи
В Белоруссии увеличен срок пребывания иностранцев без регистрации
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Роскосмос перестанет задерживать размещение гособоронзаказа
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
18:22Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером фестиваля Гластонбери
18:20МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
18:20В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
18:13В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
18:09Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления
18:04Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
17:54Слуцкий прокомментировал законопроект о децентрализации на Украине
17:54Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже
17:52Заседание суда по делу Кочаряна перенесли на 18 декабря
Лента новостейМолния