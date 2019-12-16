В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"

Важность этой программы в том, что она создает основу для исторического мировосприятия. "Императорский маршрут" — один из самых больших федеральных проектов, который не случайно назван брендовым, так как отработан с филигранной точностью. Крым в 2018 году стал частью этого турмаршрута, который пролегает через всю Россию. На наш взгляд, это очень важная часть. Здесь много всего связано с отдыхом, оздоровлением царской семьи. Все самые популярные крымские культурно-исторические достопримечательности: дворцы, парки, усадьбы и дачи построены семьей Романовых и их приближенными. Это культурный код Крыма", — рассказал РИА Новости министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.