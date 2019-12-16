Николаев: развитие инфраструктуры является ключевым для Якутии

ЯКУТСК, 16 дек – РИА Новости. Обеспечение транспортной связанности Якутии, придание нового импульса ее пространственному развитию является первоочередной стратегической задачей властей республики, заявил глава региона Обеспечение транспортной связанности Якутии, придание нового импульса ее пространственному развитию является первоочередной стратегической задачей властей республики, заявил глава региона Айсен Николаев в Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) Якутии.

По словам Николаева, которые приводит пресс-служба главы и правительства Якутии, 2019-й год стал ключевым в решении проблем инфраструктурного дефицита. "Мы доказали преимущества создания Северного широтного хода страны и сейчас Якутия становится одним из плацдармов развития транспортной системы Дальнего Востока, всей России", - заявил он.

Получена поддержка и в вопросе строительства Ленского моста. В результате работы с федеральными органами подтверждена его эффективность. Проектирование и прохождение госэкспертизы планируется уже в 2020 году и завершение строительства моста - до конца 2025 года, сообщил Николаев.

Преодолению расстояний Якутии будут способствовать также начало железнодорожного пассажирского движения со станции Нижний Бестях, строительство мостов через Вилюй и Алдан, реконструкция 16 аэропортов республики. Глава Якутии напомнил, что в 2019 году реконструировано 148 километров региональных дорог, а в 2020 году предстоит привести в нормативное состояние еще 200 километров.

"Главное при этом – социальное измерение! Эффект, ощутимый через повышение доходов, создание новых рабочих мест, стимулирование сбыта продукции, развитие бизнеса и сокращение издержек. На решение этой задачи были максимально направлены мои усилия и усилия правительства", – процитировали в пресс-службе слова Николаева.