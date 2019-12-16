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Республика Саха (Якутия)
2019-12-16T16:51+0300
https://ria.ru/20191216/1562453380.html
Николаев: развитие инфраструктуры является ключевым для Якутии
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РИА Новости

Николаев: развитие инфраструктуры является ключевым для Якутии

16:51 16.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГубернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы Якутии
ЯКУТСК, 16 дек – РИА Новости. Обеспечение транспортной связанности Якутии, придание нового импульса ее пространственному развитию является первоочередной стратегической задачей властей республики, заявил глава региона Айсен Николаев в Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) Якутии.
По словам Николаева, которые приводит пресс-служба главы и правительства Якутии, 2019-й год стал ключевым в решении проблем инфраструктурного дефицита. "Мы доказали преимущества создания Северного широтного хода страны и сейчас Якутия становится одним из плацдармов развития транспортной системы Дальнего Востока, всей России", - заявил он.
Получена поддержка и в вопросе строительства Ленского моста. В результате работы с федеральными органами подтверждена его эффективность. Проектирование и прохождение госэкспертизы планируется уже в 2020 году и завершение строительства моста - до конца 2025 года, сообщил Николаев.
Преодолению расстояний Якутии будут способствовать также начало железнодорожного пассажирского движения со станции Нижний Бестях, строительство мостов через Вилюй и Алдан, реконструкция 16 аэропортов республики. Глава Якутии напомнил, что в 2019 году реконструировано 148 километров региональных дорог, а в 2020 году предстоит привести в нормативное состояние еще 200 километров.

"Главное при этом – социальное измерение! Эффект, ощутимый через повышение доходов, создание новых рабочих мест, стимулирование сбыта продукции, развитие бизнеса и сокращение издержек. На решение этой задачи были максимально направлены мои усилия и усилия правительства", – процитировали в пресс-службе слова Николаева.

При этом он отметил, что в настоящее время мобильность людей повышают не только традиционные виды инфраструктуры. Широкополосным доступом в интернет по волоконно-оптическим линиям связи охвачены уже 199 населенных пунктов или 83% жителей республики, к сети интернет подключены 318 социально значимых объектов в 30 районах и городе Якутске, до конца 2021 году будет подключено более 1200 учреждений, заключил Николаев.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЭкономика
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