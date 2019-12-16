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Новости Подмосковья
2019-12-16T16:49+0300
https://ria.ru/20191216/1562452792.html
Первый пункт сортировки мусора "Мегабак" появился в Подмосковье
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РИА Новости

Первый пункт сортировки мусора "Мегабак" появился в Подмосковье

16:49 16.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКонтейнеры для мусора
Контейнеры для мусора
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В подмосковном Рошале запустили пилотный проект сортировки крупногабаритного мусора. В специальный пункт "Мегабак" теперь можно привозить крупногабаритные отходы, сообщил телеканал "360".
На специальных площадках в Московском регионе стали появляться мегабаки – контейнеры для сбора отходов, которые не нужно выкидывать вместе с бытовым мусором. Они предназначены для мусора, который не должен попадать в обычные баки. Это может быть, например, одежда, поломанная мебель или старая техника. Отходы будут поступать сразу на переработку, минуя полигон.
"Это место, куда можно привезти бытовые отходы, которые сразу, минуя мусоровозы, заберут организации, занимающиеся переработкой. И для жителей, и для организаций это бесплатно. Но организации на этом заработают", – пояснил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
Проект будут реализовывать во всех муниципалитетах Московской области. Сначала контейнеры появятся в Балашихе и Рошале.
Все, что попадет в мегабаки – одежда, стекло, бумага, пластик, бытовая техника, – получит вторую жизнь. Отходы переработают в полезные материалы – топливные брикеты, синтетические нити, древесину и многое другое.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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