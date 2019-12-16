Запуск МЦД разгрузил пассажиропоток на автобусах в Долгопрудном

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В городском округе Долгопрудный стали чаще ходить автобусы. Это стало возможным благодаря открытию московских центральных диаметров (МЦД), сообщил телеканал В городском округе Долгопрудный стали чаще ходить автобусы. Это стало возможным благодаря открытию московских центральных диаметров (МЦД), сообщил телеканал "360"

Работу автобусов проверил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Лаптев. Сейчас к станции Долгопрудная следуют порядка 20 маршрутов. При этом в час-пик в автобусах все равно остаются места, так как транспорт ходит с задержкой до 5 минут.

"В данный момент мы видим, что автобус свободный, в нем комфортно располагаются люди. Здесь тепло, хорошо. У перевозчика выполняемость рейса на данном маршруте более 85%", – рассказал Алексей Лаптев.