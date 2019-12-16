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Новости Подмосковья
2019-12-16T16:48+0300
https://ria.ru/20191216/1562452387.html
Запуск МЦД разгрузил пассажиропоток на автобусах в Долгопрудном
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РИА Новости

Запуск МЦД разгрузил пассажиропоток на автобусах в Долгопрудном

16:48 16.12.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковПассажиры в автобусе
Пассажиры в автобусе
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В городском округе Долгопрудный стали чаще ходить автобусы. Это стало возможным благодаря открытию московских центральных диаметров (МЦД), сообщил телеканал "360".
Работу автобусов проверил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Лаптев. Сейчас к станции Долгопрудная следуют порядка 20 маршрутов. При этом в час-пик в автобусах все равно остаются места, так как транспорт ходит с задержкой до 5 минут.
"В данный момент мы видим, что автобус свободный, в нем комфортно располагаются люди. Здесь тепло, хорошо. У перевозчика выполняемость рейса на данном маршруте более 85%", – рассказал Алексей Лаптев.
После запуска МЦД пассажиропоток на маршрутах, следующих к станции Долгопрудная, увеличился на 3%. Изменилась ситуация и на автобусах, идущих до Москвы – там пассажиропоток стал меньше на 5%.
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