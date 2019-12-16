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В ДНР посмертно наградили погибших в Донбассе журналистов
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РИА Новости

В ДНР посмертно наградили погибших в Донбассе журналистов

16:48 16.12.2019 (обновлено: 17:00 16.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК , 16 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно наградил знаком отличия "Георгиевский крест" IV степени журналистов, погибших в ходе конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба главы ДНР.
"В понедельник, 16 декабря, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно наградил знаком отличия "Георгиевский крест" IV степени журналистов, которые вели военную хронику жизни Донбасса и погибли при исполнении профессионального долга. Посмертные награды были вручены коллегам погибших работников средств массовой информации России и ДНР", - говориться в сообщении, размещённом на официальном сайте главы ДНР.
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К посмертным наградам были представлены специальный корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян, журналист и военнослужащий армии Донецкой народной республики Всеволод Петровский.
"У правды дорогая цена, и мы все это видим и осознаем. Донбасс никогда не забудет тех, кто своими действиями, своими поступками, выполнением своих профессиональных обязанностей делал все возможное, чтобы этот конфликт не освещался только с одной стороны – со стороны наших оппонентов", – цитирует Пушилина пресс-служба.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Всеволод ПетровскийИгорь КорнелюкАнатолий КлянАнтон ВолошинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
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