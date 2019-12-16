В ДНР посмертно наградили погибших в Донбассе журналистов

ДОНЕЦК , 16 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно наградил знаком отличия "Георгиевский крест" IV степени журналистов, погибших в ходе конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба главы ДНР.

"В понедельник, 16 декабря, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно наградил знаком отличия "Георгиевский крест" IV степени журналистов, которые вели военную хронику жизни Донбасса и погибли при исполнении профессионального долга. Посмертные награды были вручены коллегам погибших работников средств массовой информации России и ДНР", - говориться в сообщении, размещённом на официальном сайте главы ДНР.

"У правды дорогая цена, и мы все это видим и осознаем. Донбасс никогда не забудет тех, кто своими действиями, своими поступками, выполнением своих профессиональных обязанностей делал все возможное, чтобы этот конфликт не освещался только с одной стороны – со стороны наших оппонентов", – цитирует Пушилина пресс-служба.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.