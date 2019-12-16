Генпрокуратура объяснила покупку электрокаров заботой об инвалидах

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Генпрокуратура России объяснила получившую резонанс в СМИ покупку электрокаров: машины закупаются для ведомственного пансионата, на них будут возить инвалидов и пожилых людей.
Как следует из информации СМИ, тендер на два электрокара общей стоимостью более 3 миллионов рублей надзорное ведомство опубликовало на сайте госзакупок.
"В рамках действующего законодательства были закуплены два электрокара для пансионата Генпрокуратуры "Россия" в Ялте для транспортировки маломобильных граждан, которые приезжают на отдых и реабилитацию", - говорится в пресс-релизе.
В Генпрокуратуре отмечают, что жилые и лечебные корпуса пансионата находятся "на ощутимых для этой категории посетителей расстояниях".
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