КамАЗ показал тягач будущего

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Камский автомобильный завод к своему 50-летнему юбилею представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent. Видео опубликовано на канале завода в YouTube.
Как отмечает производитель, тягач предназначен для одного водителя, помощь которому будет оказывать система Highway Pilot. Она будет отвечать за экстренное торможение, автономный и полуавтономный режим движения, перестроения в полосе и другие действия.
Новый грузовик оснащен улучшенным двигателем P-6 и электрической установкой. Благодаря гибридному двигателю удалось значительно снизить расход топлива, подчеркнули в компании.
В салоне тягача предусмотрены расширенное спальное место, СВЧ-печь, холодильник, мультиварка, умывальник и другие удобства.
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