Глава НАО рекомендовал перенести выходной на 31 декабря

МУРМАНСК, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" о том, что подписал распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря.
"Можно было бы устроить опрос по поводу идеи переноса рабочего дня с 31 на 28 декабря. Но что-то мне подсказывает, что результат его предсказуем. Только что подписал распоряжение с рекомендацией работодателям НАО перенести выходной на 31 декабря", - написал Цыбульский.
Ранее руководители порядка 20 регионов России объявили о том, что своим указом переносят выходной день на 31 декабря, ряд глав регионов обещали принять решение в ближайшие дни.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.