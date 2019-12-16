Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Телеведущая Телеведущая Дана Борисова заявила, что бывший супруг пришел к ней в дом в сопровождении полицейских и потребовал отдать ему дочь. Соответствующий пост она разместила в своем инстаграме.

Борисова пожаловалась, что дочь мешала ей писать книгу: она намочила и выкинула рукопись. По ее словам, отношения с ребенком в последние дни стали напряженными. Поэтому телеведущая попросила бывшего мужа забрать двенадцатилетнюю дочь на несколько дней к себе, чтобы та не отвлекала ее от работы.

"В ответ он вчера пришел с полицейским нарядом, при Поле назвал недоделанной наркоманкой. По-моему, это уже грязный немужской поступок", — написала она.