Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова заявила, что бывший супруг пришел к ней в дом в сопровождении полицейских и потребовал отдать ему дочь. Соответствующий пост она разместила в своем инстаграме.
Борисова пожаловалась, что дочь мешала ей писать книгу: она намочила и выкинула рукопись. По ее словам, отношения с ребенком в последние дни стали напряженными. Поэтому телеведущая попросила бывшего мужа забрать двенадцатилетнюю дочь на несколько дней к себе, чтобы та не отвлекала ее от работы.
7 октября, 04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
"В ответ он вчера пришел с полицейским нарядом, при Поле назвал недоделанной наркоманкой. По-моему, это уже грязный немужской поступок", — написала она.
Затем стражи порядка уехали, а бывший муж забрал дочь с собой. Девочка вернулась спустя несколько часов, взяла свои вещи и унесла собаку. В телефонном разговоре она заявила матери, что та не увидит питомца "до суда".