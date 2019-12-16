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2019-12-16T16:41+0300
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Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
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РИА Новости

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

16:41 16.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Дана Борисова. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова заявила, что бывший супруг пришел к ней в дом в сопровождении полицейских и потребовал отдать ему дочь. Соответствующий пост она разместила в своем инстаграме.
Борисова пожаловалась, что дочь мешала ей писать книгу: она намочила и выкинула рукопись. По ее словам, отношения с ребенком в последние дни стали напряженными. Поэтому телеведущая попросила бывшего мужа забрать двенадцатилетнюю дочь на несколько дней к себе, чтобы та не отвлекала ее от работы.
Телеведущая Дана Борисова
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"В ответ он вчера пришел с полицейским нарядом, при Поле назвал недоделанной наркоманкой. По-моему, это уже грязный немужской поступок", — написала она.
Затем стражи порядка уехали, а бывший муж забрал дочь с собой. Девочка вернулась спустя несколько часов, взяла свои вещи и унесла собаку. В телефонном разговоре она заявила матери, что та не увидит питомца "до суда".
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КультураДана БорисоваРоссия
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