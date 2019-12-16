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Власти Алтая рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным
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РИА Новости

Власти Алтая рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным

16:39 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОлег Хорохордин
Олег Хорохордин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Олег Хорохордин . Архивное фото
БАРНАУЛ, 16 дек - РИА Новости. Глава республики Алтай Олег Хорохордин в понедельник во время планерки порекомендовал сделать 31 декабря выходным днем, сообщается на официальном сайте правительства региона.
"Хорохордин сообщил, что часть регионов решили сделать 31 декабря выходным днем. В Республике Алтай работодателям рекомендуется последовать этому примеру и перенести рабочий день на 28 декабря – субботу", - говорится в сообщении.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным. -0-
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Олег ХорохординЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинАлтайский крайОбщество
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