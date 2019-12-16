Победителей Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior назвали в Уфе

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Пять команд из Башкортостана и Челябинской области стали победителями заключительного этапа финала Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior, который прошел в Уфе и является одним из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Соревнования в Уфе завершили серию из 16 финалов, которые прошли в ноябре-декабре в 16 российских городах: Королеве Московской области, Иркутске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах, Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Уфе.
На площадке в Уфе школьники одновременно состязались по пяти направлениям. В треке "Технологии для человека" командам предстояло при помощи датчиков считать параметры человека и на основе полученных данных запрограммировать робота. Участники направления "Технологии для виртуального мира" создавали "виртуальную личность" с индивидуальными особенностями — полом, возрастом, словарем, биографией, внешними данными.
В финале по "Технологиям для космоса" команды должны были осуществить сборку контейнера полезной нагрузки спутника-кубсата и запрограммировать электронику для поддержания жизни "биовещества". Авторы заданий по "Технологиям для среды обитания" предложили школьникам разработать "умный пешеходный переход", управляющий транспортным потоком, а в треке "Технологии для мира роботов" — сконструировать устройство автоматического захвата для перемещения грузов с помощью дрона.
В 2019-2020 учебном году Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior впервые проводится в партнерстве с АНО "Россия — страна возможностей", "Платформой НТИ" и Российской венчурной компанией. Заявки на участие в соревнованиях подали больше 23 тысяч школьников 5-7 классов из 84 регионов.
"Сегодня мы провели заключительный, шестнадцатый по счету финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior – нового проекта в линейке президентской платформы "Россия – страна возможностей". Все наши конкурсы, и в том числе инженерную олимпиаду среди школьников 5-7 классов, мы стараемся максимально ориентировать на решение практических задач, кейсов из реальной жизни. Задания финалов олимпиады составлены так, что для их успешного выполнения ребятам было нужно работать в команде, самостоятельно распределять функции между собой. Сегодня это очень нужные компетенции, без которых и в учебе, и в спорте, и в дальнейшей профессиональной жизни непросто добиваться результатов", – приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей Алексея Комиссарова.