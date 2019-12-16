В ДНР призвали Киев перейти от болтовни к выполнению "Минска-2"

ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Заявление о возможном возобновлении Киевом железнодорожного сообщения с Донбассом является "пустой болтовней", для начала властям Украины нужно начать выполнять минские соглашения, заявил в понедельник депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Валерий Скороходов.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса в рамках открытия новых контрольно-пропускных пунктов.
"Слова Вадима Пристайко о восстановлении железнодорожного сообщения звучат весьма странно. Это не более чем пустая болтовня и желание напомнить в СМИ о своей персоне. Ему стоит вспомнить, что железнодорожные пути в Донбассе были разобраны украинскими активистами в самом начале блокады, ими же организованной. Может, на Украине придумали какие-то новые технологии для железнодорожного сообщения, для которых не нужны рельсы, а мы о них ничего не знаем?" - сказал РИА Новости Скороходов.
Депутат отметил, что также непонятно, как будет обеспечиваться безопасность движения поездов через линию соприкосновения, поскольку обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются, а кроме того, по его словам, вблизи линии соприкосновения действуют диверсанты.
"Пусть Украина для начала просто начнет выполнять Комплекс мер и перестанет терроризировать мирных людей. И это касается не только прекращения обстрелов, но и восстановления всех социальных гарантий, амнистии и других пунктов минских соглашений", - добавил Скороходов.
Железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса было прекращено в 2014 году из-за активных боевых действий и частичного разрушения инфраструктуры.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.