В ДНР призвали Киев перейти от болтовни к выполнению "Минска-2"

ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Заявление о возможном возобновлении Киевом железнодорожного сообщения с Донбассом является "пустой болтовней", для начала властям Украины нужно начать выполнять минские соглашения, заявил в понедельник депутат Народного совета самопровозглашенной Валерий Скороходов. Заявление о возможном возобновлении Киевом железнодорожного сообщения с Донбассом является "пустой болтовней", для начала властям Украины нужно начать выполнять минские соглашения, заявил в понедельник депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса в рамках открытия новых контрольно-пропускных пунктов.

"Слова Вадима Пристайко о восстановлении железнодорожного сообщения звучат весьма странно. Это не более чем пустая болтовня и желание напомнить в СМИ о своей персоне. Ему стоит вспомнить, что железнодорожные пути в Донбассе были разобраны украинскими активистами в самом начале блокады, ими же организованной. Может, на Украине придумали какие-то новые технологии для железнодорожного сообщения, для которых не нужны рельсы, а мы о них ничего не знаем?" - сказал РИА Новости Скороходов.

Депутат отметил, что также непонятно, как будет обеспечиваться безопасность движения поездов через линию соприкосновения, поскольку обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются, а кроме того, по его словам, вблизи линии соприкосновения действуют диверсанты.

"Пусть Украина для начала просто начнет выполнять Комплекс мер и перестанет терроризировать мирных людей. И это касается не только прекращения обстрелов, но и восстановления всех социальных гарантий, амнистии и других пунктов минских соглашений", - добавил Скороходов.

Железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса было прекращено в 2014 году из-за активных боевых действий и частичного разрушения инфраструктуры.