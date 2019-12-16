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После пожара на "Адмирале Кузнецове" временно запретили сварку
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РИА Новости

После пожара на "Адмирале Кузнецове" временно запретили сварку

16:33 16.12.2019
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© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтактеПожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтакте
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
Ранее в тот же день глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов рассказал агентства, что ремонта на корабле не прекращался даже после случившегося пожара.
"Ремонтные работы на "Адмирале Кузнецове" ведутся в полном объеме в районах, удаленных от зоны произошедшего пожара. Запрещено только проведение огневых работ", - сказал Гладышев.
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке, в результате попадания искры как раз от сварки в трюм, где было разлито топливо. Вспыхнувший огонь тушили сутки, погибли два человека, более десяти пострадали.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
12 декабря, 13:42
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Евгений ГладышевАлексей РахмановЗвездочкаОбъединенная судостроительная корпорацияПроисшествия
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