После пожара на "Адмирале Кузнецове" временно запретили сварку

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
Ранее в тот же день глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов рассказал агентства, что ремонта на корабле не прекращался даже после случившегося пожара.
"Ремонтные работы на "Адмирале Кузнецове" ведутся в полном объеме в районах, удаленных от зоны произошедшего пожара. Запрещено только проведение огневых работ", - сказал Гладышев.
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке, в результате попадания искры как раз от сварки в трюм, где было разлито топливо. Вспыхнувший огонь тушили сутки, погибли два человека, более десяти пострадали.