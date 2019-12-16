МВД проводит проверку из-за разрушения древних построек в Ингушетии

Ранее глава районной администрации Ахмед Льянов сообщил, что неизвестные разрушили несколько древних башенных построек недалеко от селения Бейни. Соответствующее заявление было подано в местный отдел полиции. Учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев в свою очередь сообщил, что несколько дней назад группа людей ночью выломала арочные камни башен в селении Бейни, спустив их вниз и приготовив для вывоза.