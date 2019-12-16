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МВД проводит проверку из-за разрушения древних построек в Ингушетии
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РИА Новости

МВД проводит проверку из-за разрушения древних построек в Ингушетии

16:32 16.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту разрушения древних башенных комплексов в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии, сообщает региональное МВД.
Ранее глава районной администрации Ахмед Льянов сообщил, что неизвестные разрушили несколько древних башенных построек недалеко от селения Бейни. Соответствующее заявление было подано в местный отдел полиции. Учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев в свою очередь сообщил, что несколько дней назад группа людей ночью выломала арочные камни башен в селении Бейни, спустив их вниз и приготовив для вывоза.
"Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Джейрахскому району обратился 51-летний местный житель с заявлением о том, что на объекте культурного наследия, находящегося в селении Бейни, обнаружены следы разлома арочных проемов трех жилых и полубоевых башенных комплексов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту правоохранителями проводится проверка.
"В случае подтверждения факта вандализма полицией будет возбуждено уголовное дело и приняты соответствующие меры для установления и задержания лиц, причастных к совершенному", - уточняет МВД.
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МВД РФИнгушетияДжейрахский районНальчикПроисшествия
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