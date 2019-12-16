Путин подписал закон об антитеррористической защите на объектах

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отсутствие антитеррористической защиты на объектах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие изменения вносятся в кодекс об административных правонарушениях.
За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов либо воспрепятствование деятельности сотрудников, ответственных за безопасность, закон предусматривает штрафы для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификацию на срок от полугода до трех лет, для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, схожее наказание вводится за нарушение требований к защищенности объектов религиозных организаций: здесь предполагается, что штрафы для юрлиц составят от 50 до 100 тысяч рублей.