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Путин подписал закон об антитеррористической защите на объектах
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РИА Новости

Путин подписал закон об антитеррористической защите на объектах

16:30 16.12.2019 (обновлено: 16:32 16.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отсутствие антитеррористической защиты на объектах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие изменения вносятся в кодекс об административных правонарушениях.
За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов либо воспрепятствование деятельности сотрудников, ответственных за безопасность, закон предусматривает штрафы для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификацию на срок от полугода до трех лет, для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, схожее наказание вводится за нарушение требований к защищенности объектов религиозных организаций: здесь предполагается, что штрафы для юрлиц составят от 50 до 100 тысяч рублей.
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
16 октября, 20:04Религия и мировоззрение
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Владимир ПутинРоссияБезопасностьОбщество
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