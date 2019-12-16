Заседание межправкомиссии России и Сирии состоится в декабре

ДАМАСК, 16 дек - РИА Новости. Заседание двусторонней межправкомиссии России и Сирии состоится в декабре в Москве, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.
"Заседание двусторонней межправкомиссии Россия-Сирия состоится до конца года в Москве", - сообщили в аппарате.
Борисов в настоящее время прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит порт Тартус и поставки сельхозпродукции.
На заседании межправкомиссии в декабре 2018 года в Дамаске стороны подписали коммерческое соглашение о разведке и добыче углеводородов в Сирии.