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Заседание межправкомиссии России и Сирии состоится в декабре
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РИА Новости

Заседание межправкомиссии России и Сирии состоится в декабре

16:28 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Юрий Борисов. Архивное фото
ДАМАСК, 16 дек - РИА Новости. Заседание двусторонней межправкомиссии России и Сирии состоится в декабре в Москве, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.
"Заседание двусторонней межправкомиссии Россия-Сирия состоится до конца года в Москве", - сообщили в аппарате.
Борисов в настоящее время прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит порт Тартус и поставки сельхозпродукции.
На заседании межправкомиссии в декабре 2018 года в Дамаске стороны подписали коммерческое соглашение о разведке и добыче углеводородов в Сирии.
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