Заседание межправкомиссии России и Сирии состоится в декабре

"Заседание двусторонней межправкомиссии Россия-Сирия состоится до конца года в Москве", - сообщили в аппарате.

На заседании межправкомиссии в декабре 2018 года в Дамаске стороны подписали коммерческое соглашение о разведке и добыче углеводородов в Сирии.