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Глава МВД Эстонии не планирует извиняться за слова о финском премьере
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РИА Новости

Глава МВД Эстонии не планирует извиняться за слова о финском премьере

16:25 16.12.2019
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© AP Photo / Tanel MeosГлава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме
© AP Photo / Tanel Meos
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме. Архивное фото
ТАЛЛИН, 16 дек - РИА Новости. Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что не будет извиняться перед премьером и правительством Финляндии за свои резкие высказывания.
"Я ни перед кем не извинюсь. Я могу сказать финнам, что ценю их вклад в Освободительную войну (1918-1920 годов), ценю их государство благосостояния и так далее. Но я не буду извиняться", - сказал в понедельник Хельме порталу эстонского телерадиовещания ERR.
В воскресенье Хельме, комментируя назначение Санны Марин на пост финского премьера, заявил, что в связи с этим ему хотелось бы напомнить "слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром". В Финляндии, подчеркнул Хельме, как раз и имеет место ситуация, при которой "продавщица поднялась до премьер-министра". Других членов финского правительства он назвал уличными активистами и неучами.
Позже он заявил, что его резкие слова о премьере и членах правительства Финляндии являются личным мнением и не отражают точку зрения эстонского кабинета министров.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
14:38
Вовсе не продавщица. В Эстонии извинились за слова о финском премьере
Канцелярия президента Финляндии сообщила в понедельник, что в телефонном разговоре с президентом Саули Ниинистё глава Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась за высказывания Хельме.
Лидеры оппозиционных партий Эстонии заявили о готовности инициировать вотум недоверия Хельме, если премьер-министр Юри Ратас не отправит его в отставку.
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МВД ЭстонииЭстонияФинляндияВ мире
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