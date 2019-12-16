В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса "Лига вожатых"

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Сто победителей Всероссийского конкурса вожатского мастерства "Лига вожатых" - одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" получили ценные призы на церемонии в Сто победителей Всероссийского конкурса вожатского мастерства "Лига вожатых" - одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" получили ценные призы на церемонии в Москве , сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

На финал конкурса собрались 300 финалистов конкурса из 54 регионов России. Участники соревновались в номинациях "вожатый-стажер", "вожатый" и "старший вожатый" как в командном, так и в индивидуальном формате.

"Главная задача участников – продемонстрировать свои компетенции в проектной деятельности, направленной на удовлетворение образовательных потребностей детей и их развития. В финале участникам помогали наставники – победители прошлого конкурса 2018 года", - говорится в сообщении.

Во время очного этапа финалисты посетили ряд мастер-классов, а также прошли различные конкурсные испытания. Сто победителей получили ценные призы, почетные грамоты, сертификаты, памятные подарки и возможность проходить стажировки в образовательных Центрах, а также участвовать в образовательных интенсивах, форумах и событиях Всероссийского проекта "Лига вожатых" и Российского движения школьников.

Всего в 2019 году участие в проекте "Лига вожатых" приняли 13 тысяч человек, а участие в конкурсе профессионального мастерства - около 3 тысяч человек из 83 регионов России.

Победители предыдущего конкурса работают вожатыми в международном детском центре "Артек", Всероссийских детских центрах "Орленок", "Океан", "Смена", в детских оздоровительных лагерях, школах и организациях дополнительного образования.