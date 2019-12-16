В Алтайском крае урожай снизился на 8% из-за засухи

"Несмотря на засуху в 15 районах края, валовой сбор зерна приблизился к 4,9 миллиона тонн. В этом году благоприятная ситуация на рынке зерна и продукции животноводства позволила сельхозтоваропроизводителям выйти на более высокие экономические показатели, чем год назад. Показали небольшое снижение, урожайность в районах засухи в два-три раза по сравнению с обычной снизилась", - сказал Томенко.