В Алтайском крае урожай снизился на 8% из-за засухи

БАРНАУЛ, 16 дек - РИА Новости. Валовой сбор зерна в Алтайском крае в 2020 году по итогам уборочной кампании снизился на 8% по сравнению с 2019 годом - с 5,3 миллиона тонн до 4,9 миллиона тонн, но качество зерна лучше прошлогоднего, сообщил РИА Новости губернатор региона Виктор Томенко.
"Несмотря на засуху в 15 районах края, валовой сбор зерна приблизился к 4,9 миллиона тонн. В этом году благоприятная ситуация на рынке зерна и продукции животноводства позволила сельхозтоваропроизводителям выйти на более высокие экономические показатели, чем год назад. Показали небольшое снижение, урожайность в районах засухи в два-три раза по сравнению с обычной снизилась", - сказал Томенко.
Глава региона также отметил, что за три квартала этого года выручка в крупных и средних сельхозорганизациях составила 51 миллиард рублей, что почти на 31% больше уровня прошлого года.