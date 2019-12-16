В 2020 году в КЧР стартует программа "Земский учитель"

ЧЕРКЕССК, 16 дек – РИА Новости. В . В Карачаево-Черкесии в 2020 году стартует программа "Земский учитель", в рамках которой в сельской местности получат работу 27 учителей, соообщает пресс-служба главы республики.

Программа "Земский учитель" будет реализована в Карачаево-Черкесии впервые. Выплату в размере одного миллиона рублей получат как молодые специалисты, так и опытные педагоги.

Право на получения единовременной компенсационной выплаты предоставят учителям, прибывшим на на работу в сельские населенные пункты либо поселки по результатам конкурсного отбора претендентов.

Основными критериями для отбора претендентов на конкурсной основе станут наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам, а также возраст до 55 лет включительно.