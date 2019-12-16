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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-16T16:19+0300
https://ria.ru/20191216/1562450163.html
В 2020 году в КЧР стартует программа "Земский учитель"
https://cdn25.img.ria.ru/images/149699/53/1496995362_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_70e288cc2c648d93e0e952425d317255.jpg
РИА Новости

В 2020 году в КЧР стартует программа "Земский учитель"

16:19 16.12.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякУченики на занятиях. Архивное фото
Ученики на занятиях. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Ученики на занятиях. Архивное фото
ЧЕРКЕССК, 16 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в 2020 году стартует программа "Земский учитель", в рамках которой в сельской местности получат работу 27 учителей, соообщает пресс-служба главы республики.
Программа "Земский учитель" будет реализована в Карачаево-Черкесии впервые. Выплату в размере одного миллиона рублей получат как молодые специалисты, так и опытные педагоги.
Право на получения единовременной компенсационной выплаты предоставят учителям, прибывшим на на работу в сельские населенные пункты либо поселки по результатам конкурсного отбора претендентов.
Основными критериями для отбора претендентов на конкурсной основе станут наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам, а также возраст до 55 лет включительно.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
13 декабря, 14:43Карачаево-Черкесская Республика
Власти КЧР улучшат материально-техническую базу школ и детсадов
Заявки для участия в конкурсном отборе принимаются с 10 января по 15 апреля 2020 года включительно.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбразование - Общество
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