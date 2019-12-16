Генпрокуратура заявила о перебоях с поставками лекарств в 42 регионах

Никто не собирается закрывать импорт лекарств в Россию, заявил Путин

Никто не собирается закрывать импорт лекарств в Россию, заявил Путин

По его словам, несколько аукционов не состоялись по причине отсутствия заявок от потенциальных исполнителей контрактов.