Генпрокуратура заявила о перебоях с поставками лекарств в 42 регионах

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ заявила о перебоях с поставками лекарств в 42 регионах страны.
"В этом году отмечались перебои в поставках лекарств в 42 субъектах РФ. На 29 ноября количество несостоявшихся аукционов на поставку лекарственных средств составило 75 тысяч, то есть каждая четвертая закупка", - заявил в понедельник на заседании Совета законодателей РФ первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.
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По его словам, несколько аукционов не состоялись по причине отсутствия заявок от потенциальных исполнителей контрактов.
Буксман также обратил внимание на "многочисленные нарушения" при организации торгов, которые привели к ограничению потенциальных участников.
Ранее в понедельник спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ напомнила, что Минздрав рассматривает различные форматы повышения доступности медицинских препаратов для граждан, включая тему лекарственного страхования. "Говоря о теме лекарственного обеспечения, есть жалобы на перебои с поставками лекарств", - сказала сенатор.
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