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Мальчика, которого пытал отчим в Омске, не будут забирать у матери
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РИА Новости

Мальчика, которого пытал отчим в Омске, не будут забирать у матери

16:13 16.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
В
НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Восьмилетний мальчик, которого отчим в качестве наказания ставил коленями на гречку, не хочет расставаться с матерью, оснований для изъятия ребенка из семьи пока нет, сообщила РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.
В понедельник в Омском районном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 35-летнего Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы, обвиняемых в истязании сына женщины. Обвиняемые признали вину частично, не согласившись, что намеренно истязали мальчика и делали это по предварительному сговору.
"По нашей инициативе после произошедшего ребенка изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, но 1 сентября мальчика вернули матери – она стала жить в другой квартире и вела себе положительно, ребенку нужно было ходить в школу. Сейчас мальчик не хочет, чтобы его забирали от матери, у них хорошие отношения. Законных оснований для обращения в суд об изъятия ребенка из семьи и лишении женщины родительских прав у органов опеки нет", - рассказала представитель СУСК.
В управлении пояснили, что мать ребенка – сирота, выросшая в детском доме, и кроме нее у мальчика нет родственников, которым его можно было бы передать без причинения психологической травмы.
"Сейчас по нашей инициативе органы опеки и попечительства осуществляют социальный патронаж семьи. Контролируются условия жизни ребенка, на постоянной основе оказывается социально-педагогическая и психологическая помощь и поддержка", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что ребенок сейчас чувствует себя нормально как физически, так и психологически.
По данным СУСК, с апреля по май этого года в Омске Казаков якобы в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности, например, позднее возвращение домой из школы и с прогулки, не менее шести раз ставил своего пасынка на длительное время, от получаса до девяти часов, коленями на гречневую крупу. Мать мальчика была в курсе, но не вмешивалась в ситуацию и не заботилась о сыне, отмечали в управлении.
В СК сообщили, что после очередного такого "воспитания" 11 мая мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, а тот сообщил в полицию. Фотографии коленей мальчика с "вросшей" в них гречкой вызвали широкий общественный резонанс. Казаков находится под арестом, а мать мальчика - под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Гречневая крупа, продающаяся на развес
11:21
Отчим и мать частично призвали вину в пытках мальчика гречкой
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Сергей КазаковСледственный комитет РФНовосибирскОмскРоссияПроисшествия
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