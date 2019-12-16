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Дом под Белгородом, где взорвался газ, начали демонтировать
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РИА Новости

Дом под Белгородом, где взорвался газ, начали демонтировать

16:11 16.12.2019
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкРазбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
Разбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 16 дек – РИА Новости. Демонтаж четырехэтажного дома, в одной из квартир которого взорвался бытовой газ, начали в поселке Яковлево Белгородской области, сообщил в понедельник РИА Новости начальник управления проектами, массовыми коммуникациями и информационными технологиями администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.
Вечером 3 декабря на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали. В доме было зарегистрировано 23 человека, по последним данным, проживали 34. В среду, 4 декабря, комиссия признала дом не подлежащим восстановлению. Жильцам дома выделено восемь квартир для временного проживания, шесть семей переселились во временные квартиры.
"Демонтаж начался, обломки уже вывозят. По предварительной информации, до конца недели должны эти работы закончить", - сказал собеседник агентства.
По данным администрации городского округа, в поселке Яковлево будет построен новый дом на улице Северная. В нем получат квартиры жильцы пострадавшего от взрыва газа дома. Планируется, что новый дом будет сдан в июле 2020 года.
По факту произошедшего СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу назначены судебно-медицинские, генетические, химические, а также комплексная строительно-техническая экспертизы. По информации следствия, взрыв произошел в квартире на первом этаже. В качестве официальной версии случившегося следствие называет неосторожное пользование системами газового оборудования и их повреждение.
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Обрушение дома в Белгородской областиСледственный комитет РФБелгородская областьРоссияБелгородПроисшествия
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