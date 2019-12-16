Дом под Белгородом, где взорвался газ, начали демонтировать

"Демонтаж начался, обломки уже вывозят. По предварительной информации, до конца недели должны эти работы закончить", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации городского округа, в поселке Яковлево будет построен новый дом на улице Северная. В нем получат квартиры жильцы пострадавшего от взрыва газа дома. Планируется, что новый дом будет сдан в июле 2020 года.