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Туризм
2019-12-16T17:44+0300
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В Белоруссии увеличен срок пребывания иностранцев без регистрации
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РИА Новости

В Белоруссии увеличен срок пребывания иностранцев без регистрации

17:44 16.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняНа территории Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи"
На территории Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Раубичи
© РИА Новости / Владимир Песня
МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, увеличивающий срок пребывания иностранцев в стране без регистрации с пяти до 10 дней, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым внесены изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". Документ в том числе предусматривает увеличение с пяти до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания", — говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркивается, что такое решение принято для повышения туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов.
В целом документ, как отметили в пресс-службе, направлен на совершенствование ряда правовых норм. "В целях обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен", — добавили в пресс-службе.
В настоящее время иностранные граждане, которые собираются находиться в Белоруссии более пяти рабочих дней, должны зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту своего пребывания в стране либо на едином портале электронных услуг, не обращаясь в органы внутренних дел лично.
Белорусские власти проводят политику по облегчению въезда иностранных путешественников в страну. Ранее МИД республики предлагал увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации до 30 дней.
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