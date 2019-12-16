В Белоруссии увеличен срок пребывания иностранцев без регистрации

МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, увеличивающий срок пребывания иностранцев в стране без регистрации с пяти до 10 дней, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым внесены изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". Документ в том числе предусматривает увеличение с пяти до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания", — говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что такое решение принято для повышения туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов.

В целом документ, как отметили в пресс-службе, направлен на совершенствование ряда правовых норм. "В целях обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен", — добавили в пресс-службе.

В настоящее время иностранные граждане, которые собираются находиться в Белоруссии более пяти рабочих дней, должны зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту своего пребывания в стране либо на едином портале электронных услуг, не обращаясь в органы внутренних дел лично.