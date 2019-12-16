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Ученые рассказали о вреде одновременного курения сигарет с вейпами
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РИА Новости

Ученые рассказали о вреде одновременного курения сигарет с вейпами

16:03 16.12.2019
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продажа сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Риск возникновения хронических заболеваний легких повышен в три раза у людей, курящих одновременно и электронные, и обычные сигареты, сообщает издание San Francisco Chronicle со ссылкой на исследование ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Согласно результатам исследования, курение электронных сигарет значительно повышает риск развития хронических легочных заболеваний, таких как астма, бронхит и эмфизема. Кроме того, автор исследования Стэнтон Глантц пришел к выводу, что курение электронных сигарет (вейпинг) оказывает на дыхательную систему долгосрочное воздействие, которое сопоставимо с последствиями обычного курения.
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Хотя в исследовании утверждается, что переход на электронные сигареты позволяет снизить риск возникновения легочных заболеваний, Глантц подчеркивает, что вместо полного отказа от обычных сигарет многие курильщики начинают чередовать их с электронными. Это, по его словам, представляет большую опасность, чем курение какого-либо одного типа сигарет.
"В вопросе электронных сигарет все дело в том, безопаснее ли это (чем обычные сигареты - ред.) и что будет, если человек перейдет на них. Риски тех, кто перешел на электронные сигареты, ниже. Однако в реальности большинство становятся двойными потребителями (обоих типов сигарет - ред.), и они, на самом деле, находятся в худшем положении, чем курильщики табака", - отметил Глантц.
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В рамках исследования, результаты которого опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine, ученые в период с 2013 по 2016 год наблюдали за состоянием здоровья 32 тысяч американцев, курящих обычные или электронные сигареты.
На прошлой неделе Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC) сообщил, что число смертей из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпов, достигло в США 52, при этом более 2,4 тысячи человек заболели.
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Вероятная, но не единственная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Ранее в CDC заявили, что в разных районах страны заболевания могут быть вызваны разными причинами.
Ряд штатов ввел запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов, а президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу в стране, однако сроки пока не названы. Предполагается, что продавцы будут обязаны получать разрешение на продажу каждого вида такой продукции у властей, но механизм пока также не прописан.
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Сан-ФранцискоСШАОбщество
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