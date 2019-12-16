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Барк "Крузенштерн" попал в восьмибалльный шторм
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РИА Новости

Барк "Крузенштерн" попал в восьмибалльный шторм

16:02 16.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПарусное дефиле барка "Крузенштерн" на Балтийском море
Парусное дефиле барка Крузенштерн на Балтийском море
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Парусное дефиле барка "Крузенштерн" на Балтийском море. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 16 дек - РИА Новости. Российский учебный парусник "Крузенштерн", совершающий трансатлантическое плавание, на выходе из Северного моря попал в восьмибалльный шторм, сообщили РИА Новости в медиацентре экспедиции.
Впервые в истории сразу три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - совершают совместную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Фрегат "Паллада" начал плавание 1 ноября из Владивостока. "Седов" и "Крузенштерн" вышли из Калининграда 8 декабря. "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, "Крузенштерн" — трансатлантическое.
Крузенштерн
8 декабря, 15:08
Барки "Седов" и "Крузенштерн" вышли из Калининграда в кругосветку
"На выходе из Северного моря парусник "Крузенштерн" 14-15 декабря попал в восьмибалльный шторм, высота волны достигала 5,5 метра, порывы ветра — 40 метров в секунду. Барк "Седов" находился на расстоянии более 200 миль от него, поэтому обошел полосу шторма", - сообщили в медиацентре, отметив, что шторм не повлиял на график экспедиции.
В медиацентре добавили, что в настоящее время "Крузенштерн" проходит пролив Па-де-Кале. Парусник направляется в испанский порт Санта-Крус де Тенерифе, куда он должен прибыть 25 декабря. Эта точка включена в маршрут в связи с посещением Канарских островов экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева во время кругосветного плавания на шлюпах "Восток" и "Мирный". Ожидается, что барк "Седов" прибудет в испанский Лас-Пальмас 31 декабря, где экипаж и курсанты встретят Новый год.
На учебных парусных судах Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота "Крузенштерн" и "Седов" в экспедицию отправились более 230 курсантов, 18 из которых девушки, представляющих учебные заведения Калининграда, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского.
Четырехмачтовый парусник "Крузенштерн" был построен в 1926 году в Германии и при спуске на воду получил название "Падуя". Это последний спущенный на воду винджаммер (буквальный перевод с английского — "выжиматель ветра"). Сначала он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник перешел СССР, а в 1991 году был передан Калининградскому государственному техническому университету.
Судно Паллада во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию в бухте Владивостока
9 декабря, 10:36
"Паллада" в рамках кругосветной экспедиции зашла в первый порт в Самоа
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Учебно-парусное судно "Крузенштерн"Калининградский государственный технический университетРосрыболовствоОбщество
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