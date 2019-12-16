Барк "Крузенштерн" попал в восьмибалльный шторм

КАЛИНИНГРАД, 16 дек - РИА Новости. Российский учебный Российский учебный парусник "Крузенштерн" , совершающий трансатлантическое плавание, на выходе из Северного моря попал в восьмибалльный шторм, сообщили РИА Новости в медиацентре экспедиции.

Впервые в истории сразу три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - совершают совместную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Фрегат "Паллада" начал плавание 1 ноября из Владивостока. "Седов" и "Крузенштерн" вышли из Калининграда 8 декабря. "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, "Крузенштерн" — трансатлантическое.

"На выходе из Северного моря парусник "Крузенштерн" 14-15 декабря попал в восьмибалльный шторм, высота волны достигала 5,5 метра, порывы ветра — 40 метров в секунду. Барк "Седов" находился на расстоянии более 200 миль от него, поэтому обошел полосу шторма", - сообщили в медиацентре, отметив, что шторм не повлиял на график экспедиции.

В медиацентре добавили, что в настоящее время "Крузенштерн" проходит пролив Па-де-Кале. Парусник направляется в испанский порт Санта-Крус де Тенерифе, куда он должен прибыть 25 декабря. Эта точка включена в маршрут в связи с посещением Канарских островов экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева во время кругосветного плавания на шлюпах "Восток" и "Мирный". Ожидается, что барк "Седов" прибудет в испанский Лас-Пальмас 31 декабря, где экипаж и курсанты встретят Новый год.

На учебных парусных судах Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота "Крузенштерн" и "Седов" в экспедицию отправились более 230 курсантов, 18 из которых девушки, представляющих учебные заведения Калининграда, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского.