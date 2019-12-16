Путин и Меркель обсудили энергобезопасность Евросоюза

"Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли – в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта, - говорится в сообщении.