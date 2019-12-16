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Путин и Меркель обсудили энергобезопасность Евросоюза
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РИА Новости

Путин и Меркель обсудили энергобезопасность Евросоюза

15:58 16.12.2019 (обновлено: 17:14 16.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли – в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток— 2", - говорится в сообщении.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобриатнии
4 декабря, 18:20
Трамп и Меркель обсудили "проблему" российского газа в Европе
Добавляется, что стороны условились о поддержании контактов на различных уровнях.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2ЕвросоюзАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
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