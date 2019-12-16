Путин и Меркель обсудили энергобезопасность Евросоюза

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли – в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток— 2", - говорится в сообщении.
4 декабря, 18:20Трамп и Меркель обсудили "проблему" российского газа в Европе
Добавляется, что стороны условились о поддержании контактов на различных уровнях.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"