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Выручка "Лиги Ставок" по итогам года составит около 57 млрд рублей
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РИА Новости

Выручка "Лиги Ставок" по итогам года составит около 57 млрд рублей

15:57 16.12.2019 (обновлено: 17:17 16.12.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПресс-конференция на тему: "Букмекерский рынок как один из основных источников инвестиций в национальный спорт. Тенденции и итоги года" в Москве
Пресс-конференция на тему: Букмекерский рынок как один из основных источников инвестиций в национальный спорт. Тенденции и итоги года в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Выручка букмекерской компании "Лига Ставок" за 2019 год составит около 57 миллиардов рублей, по прогнозу до конца года сумма целевых отчислений в адрес общероссийских федераций и лиг составит более 80 миллионов рублей, сообщил президент компании Юрий Красовский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам Красовского, год стал для компании "прорывным". В частности, согласно рейтингу РБК, она вошла в ТОП-500 рейтинга российских компаний по выручке, а также заняла седьмое место в рейтинге "50 самых быстрорастущих компаний России". Кроме того, по данным "РБК. Исследование рынков" в 2019 году БК "Лига Ставок" лидирует в Национальном рейтинге букмекеров.
"Миссия БК "Лига Ставок" — это всесторонняя поддержка российского спорта, системное участие в его развитии, в том числе детско-юношеского направления. Наша компания много лет активно сотрудничает с ведущими спортивными организациями и лигами России и ставит перед собой главную цель — популяризацию различных видов спорта среди населения нашей страны", - подчеркнул Красовский.
Он уточнил, что более половины маркетингового бюджета компании выделяется на спонсорскую поддержку. БК "Лига Ставок" выступает генеральным партнёром Российской премьер-лиги и официальным партнёром Федерации хоккея России. Осенью 2019 года компания заключила пятилетний контракт с Федерацией регби России, а также с Союзом ММА. В ближайших планах — подписание спонсорского соглашения с Федерацией бокса России. По словам Красовского, общий объём спонсорских проектов БК "Лига Ставок" за последние два года составил 2,2 миллиарда рублей.

"Мы стали социально ответственным бизнесом, который может отчислять большие средства на развития спорта. И признание наших усилий - престижные титулы и награды, которые получает наша команда", - подчеркнул Красовский.

В свою очередь, вице-президент компании Дмитрий Павловский обратил внимание на статистику, свидетельствующую о взаимосвязи развития букмекерства и спорта.
"По результатам исследования ВЦИОМ о букмекерских компаниях и ставках на спортивные мероприятия, проведенного в ноябре этого года, в России вырос интерес к спорту и спортивным трансляциям. В ходе опросов выделено две ключевые зоны влияния букмекерства на спорт. Первая, и это очевидно, – финансовая, то есть целевые отчисления и спонсорские контракты. Вторая, очень важная, о чем говорят эксперты, главы спортивных федераций, это то, что букмекерство повышает интерес граждан России к спорту. Как это происходит? Мы даем спортивную статистику под разными углами, показываем легальные видеотрансляции без задержек, позволяем смотреть соревнования в режиме реального времени с мобильного телефона", - пояснил Павловский.
По его словам, статистика принятия ставок отражает картину популярности видов спорта у россиян. "На первом месте – футбол, его доля в обороте - 46,7%, на втором - хоккей, на третьем – теннис", - сообщил он.
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