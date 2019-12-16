Эксперт прокомментировал возвращение Opel на российский рынок

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Opel потребуется несколько лет, чтобы вернуть уровень продаж, который был у компании до ухода из России в 2015 году, если это вообще ему удастся, заявил РИА Новости исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.
Opel 16 декабря объявил о начале продаж моделей Zafira Life и Grandland X через своих официальных дилеров в России. Пока речь идет об 11 дилерах в 8 городах. Кроссовер Grandland X импортируется с завода в Германии, микроавтобус Zafira Life предлагается уже местной сборки калужского завода PSA Peugeot-Citroen, которому и принадлежит немецкий производитель. Цены на кроссовер стартуют с 1,8 миллиона рублей, микроавтобус - от 2,55 миллиона рублей.
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"По Opel - будут влиять цена и условия для дилеров по требованиям к ним и выгодности продаж для них. "Довоенные" продажи легко потерять и сложно восстановить. Не возьмусь навскидку говорить, сколько это будет лет", - сказал Удалов.
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и полностью свернул производство автомобилей на российских предприятиях, резко сократив модельный ряд на российском рынке. В рамках этого плана бренд Opel полностью ушел из России.
Продажи Opel за полный 2014 год в России по данным АЕБ составили почти 65 тысяч машин, что на 20% меньше по сравнению с 2013 годом.
PSA является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году. В 2017 году PSA приобрела подразделение Opel/Vauxhall у General Motors (GM).