Российский постпред прокомментировал заседание СМИД ОБСЕ в Братиславе

"Все ожидали каких-то содержательных результатов, хотя, в принципе, словацкое председательство не отличалось такой уж мощной политической мыслью. Но, тем не менее, подготовка началась, но началась очень поздно... То, что российские дипломаты увидели в Братиславе, конечно, судя по всему, отдельный сюжет для отдельного детективного романа. Но, по сути, Братислава стала одним из самых провальных министерских заседаний за всю историю", - сказал Лукашевич в ходе видеомоста Москва-Вена.