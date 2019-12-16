Российский постпред прокомментировал заседание СМИД ОБСЕ в Братиславе

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Прошедшее в Словакии заседание совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ стало одним из самых провальных в истории организации, ряд стран Запада и Украина "расправились" с некоторыми выдвинутыми на заседании конструктивными предложениями, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
В Братиславе 5-6 декабря состоялось 26-е заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ.
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Лукашевич отметил, что, как правило, СМИД ОБСЕ является "венцом" политического года для организации.
"Все ожидали каких-то содержательных результатов, хотя, в принципе, словацкое председательство не отличалось такой уж мощной политической мыслью. Но, тем не менее, подготовка началась, но началась очень поздно... То, что российские дипломаты увидели в Братиславе, конечно, судя по всему, отдельный сюжет для отдельного детективного романа. Но, по сути, Братислава стала одним из самых провальных министерских заседаний за всю историю", - сказал Лукашевич в ходе видеомоста Москва-Вена.
Как отметил Лукашевич, Россия внесла 8 проектов решений к заседанию.
"Нас, конечно, очень сильно озадачила позиция западных наших государств-участников, наших партнеров, которые буквально вероломно расправились буквально со всей гаммой российских предложений, равно как и со многими очень конструктивными предложениями других государств-участников. Особенно отличались, сегодня в лицах можно об этом говорить, Соединенные Штаты Америки, часть Европейского союза, конечно, Украина, которая помешала впрямую принятию юбилейной декларации, посвященной предстоящей 75-й годовщине окончания Второй мировой войны", - добавил постпред РФ.
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